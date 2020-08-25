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安倍再赴医院　健康受关注

2020年08月25日08:55  来源：新华网
 

继上周突然入院体检后，日本首相安倍晋三24日又赴同一家医院听取结果并“接受更多检查”，再次引发外界对他健康状况的猜疑。

同一天，安倍打破日本首相连续执政最长纪录。但媒体报道，他的健康疑似出现问题，还因应对新冠疫情不力遭遇民意支持率下滑。

【“更多检查”】

数十名记者24日上午在位于东京的庆应大学医院看到一辆黑色轿车抵达，安倍坐在车后座。4小时后，他离开医院。

安倍回到首相官邸后告诉媒体记者，他在庆应大学医院听取体检结果并接受复查。他说：“我将尽力工作，同时采取一切预防措施确保健康。”安倍拒绝披露接受何种检查，称以后会公布。

内阁官房长官菅义伟当天在一场例行发布会上说，安倍上周体检，24日要接受后续检查。为打消媒体有关安倍可能患病的疑虑，菅义伟说:“我每天都能见到他，没发现他有变化。”

但据日本电视台援引多个政府消息人士称，安倍去医院治疗慢性病而不是体检。

安倍本月17日在庆应大学医院停留7个多小时，令外界怀疑他身体抱恙或因工作过于劳累。日本首相官邸没有具体解释安倍上周为何赴医院。厚生劳动大臣加藤胜信说，他“毫不”担心安倍的健康，安倍只是入院“作常规检查”。

共同社报道，安倍每年接受两次常规体检，最近一次是6月13日。一名医院消息人士说，安倍17日去医院是就6月体检做复查。

日本媒体本月刊发多篇有关安倍步行速度的报道。日本杂志《Flash》8月初报道，安倍7月6日在首相官邸办公时吐血。菅义伟随后在记者会上回应：安倍身体“完全没有问题”。

【民意下滑】

截至24日，安倍连续执政2799天，成为连续在任时间最长的日本首相，比前首相佐藤荣作所创纪录多一天。路透社报道，外界猜测，安倍可能在打破这项纪录后请辞。

安倍现年65岁，2006年首次就任首相，次年因肠道疾病突然辞职，后自述接受新药治疗后已康复。他2012年底第二次当选首相，连任至今。有人怀疑，他这次入院体检可能因为溃疡性结肠炎复发。

按照路透社的说法，多项丑闻遭曝光且抗疫举措被认为较随意，导致安倍的民意支持率下滑。

共同社23日援引一份民调结果报道，安倍内阁支持率为36%，是他二度当选首相以来第二低；58.4%民众不满政府的疫情应对。法新社报道，日本疫情规模相对小，迄今累计确诊病例近6.2万例、病亡病例近1200例。但安倍推行的紧急应对措施遭受批评，发放的纱布、可水洗口罩被批尺寸不合适、质量不佳、“浪费纳税人钱”。

路透社报道，如果安倍健康状况不允许他继续履职，副首相兼财务大臣麻生太郎将暂时代理首相职务。安倍如果决定辞职，将继续留任首相，直至执政党自民党和国会经正式选举程序确定继任者。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
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