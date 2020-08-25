特朗普正式成为2020年美国共和党总统候选人

新华社华盛顿8月24日电（记者邓仙来 孙丁）美国共和党全国代表大会美国东部时间24日下午正式提名现任总统特朗普为2020年共和党总统候选人，他将与民主党总统候选人拜登展开角逐。

为期4天的美国共和党全国代表大会当天开幕。受新冠疫情影响，大会主要活动在线举行，但仍有336名共和党党代表参加在东南部北卡罗来纳州夏洛特市举行的总统候选人提名唱票，分别代表50个州、哥伦比亚特区及美国海外领地。当内华达州宣布计票结果后，特朗普获得1284张党代表票，超过提名所需1276票，正式成为2020年美国总统选举共和党候选人。同日，现任副总统彭斯被提名为共和党副总统候选人。

特朗普当天前往夏洛特市大会现场并在唱票结束后发表演讲，重申大规模邮寄投票会造成“史上最大（选举）骗局之一”，称民主党人试图以疫情下的邮寄投票为抓手破坏其连任选战。特朗普还声称，他领导的美国政府应对新冠疫情的举措“非常正确”，美国经济看上去在呈现“超级V型”复苏。

就邮寄投票争议，美国邮政局局长德乔伊21日和24日分别出席国会参众两院听证会，承诺邮政部门将在大选时安全、及时地投递邮寄选票，且完全有能力做到。

与共和党全国代表大会同步，部分反对特朗普的共和党人通过在线方式举行为期4天的“建国原则大会”，演讲者包括前中央情报局局长海登、前联邦调查局局长科米、共和党籍前联邦政府内阁官员、前州长和前国会议员等。此外，近30名共和党籍前国会议员24日宣布支持拜登竞选总统。

与此前的民主党全国代表大会相似，共和党全国代表大会期间每晚将会有党内重要人物发表演讲为特朗普竞选造势。彭斯将于26日在马里兰州巴尔的摩市发表接受提名演讲，特朗普将于27日在白宫南草坪发表接受提名演讲。

特朗普1946年生于纽约市，房地产商人出身。他于2015年6月以共和党人身份宣布参选美国总统，2016年11月当选美国第45任总统，2017年1月20日宣誓就职。

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