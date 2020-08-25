TikTok就美国政府相关行政令正式提起诉讼

新华社洛杉矶8月24日电（记者黄恒 高山）总部位于洛杉矶的互联网科技公司TikTok24日向美国一联邦地区法院递交起诉书，正式控告美国政府日前发布的与该公司及其母公司字节跳动有关的行政令违法，以维护自身合法权益。

这是8月21日在美国加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗城拍摄的TikTok公司标志。 新华社发

在向加利福尼亚州中区联邦地区法院递交的起诉书中，TikTok指控这份行政令发布程序不合法，破坏了该公司本应享有的宪法权利；该行政令称其依据《国际紧急经济权力法》采取措施，实际上是对该法的滥用。

这是8月24日在美国洛杉矶拍摄的加利福尼亚州中区联邦地区法院。 新华社发

8月6日，美国总统特朗普签署行政令，称TikTok对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok及其母公司字节跳动进行任何交易。目前，行政令中“交易”涉及范围尚不明确，美国商务部部长有权对此予以确定。

这是8月21日在美国加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗城拍摄的TikTok公司标志。 新华社发

这是8月21日在美国加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗城拍摄的TikTok公司标志。 新华社发

这是8月21日拍摄的TikTok位于美国加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗城的办公室。 新华社发

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