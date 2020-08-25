乌德两国就举行“诺曼底模式”四国外长会晤达成一致

新华社基辅8月24日电（记者李东旭）乌克兰外长库列巴24日在基辅表示，乌克兰和德国已就召开“诺曼底模式”四国（俄罗斯、乌克兰、德国和法国）外长会晤达成一致，乌方希望会晤能够在9月举行。

据乌克兰国家通讯社报道，库列巴当天与到访的德国外长马斯举行会谈，就“诺曼底模式”四国外长会、乌东部地方选举和白俄罗斯局势等交换意见。库列巴在会谈后举行的联合记者会上感谢德国和法国外长支持乌提议召开四国外长会，表示乌方有足够理由相信四国外长会能够举行。

马斯表示，乌东部实施停火已经4周，这是“令人鼓舞的信号”，他此行的目的是为了推动明斯克和谈进程。

关于白俄罗斯局势，库列巴说，白俄罗斯与乌克兰有着很长的边界，一个独立、民主的白俄罗斯和一个安全、友好的白乌边界对乌克兰非常重要。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

今年7月22日，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）与顿巴斯地区民间武装代表举行视频会议，各方一致决定自7月27日零时起在顿巴斯地区实施全面停火。自停火以来，乌方未报告出现人员伤亡情况。

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