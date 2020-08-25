王毅：强行“脱钩”如“飞去来器”，最终伤及自身

新华社南宁8月24日电（记者潘强）国务委员兼外长王毅24日在广西北海同匈牙利外交与对外经济部长西亚尔托会谈后共见记者。有记者问，最近美方针对越来越多中国企业采取打压制裁措施，还声称中美“完全脱钩”仍是政策选项，中方对此怎么看，这对中欧合作又会产生什么样影响？

王毅表示，所谓“脱钩”论调既不可行，也不合理。如果只是对此进行政治操弄，则是无视自身发展需要，损害普通民众的福祉，是一条注定走不通的死路。

王毅说，现在是全球化时代，各国都可以在生产要素的全球配置中发挥自身比较优势，获得更快发展。强行剥离国与国之间的既有合作，完全违背市场经济规律，违背企业的自主意愿，必将像“飞去来器”一样，最终伤及自身。中美建交40多年的事实告诉我们，要维护和增进两国人民的福祉，应当优势互补而不是脱钩切割，应当相互融合而不是彼此隔绝，应当合作共赢而不是冲突对抗。

王毅说，中国从改革开放的第一天起就积极融入全球化大潮，中国的发展与对外开放紧密相联，今后更高质量的发展也必将要求更高水平的开放。有些国家对中国的经济运行提出一些意见和期待，我们认为这都是发展中的问题，必将随着中国进一步深化改革、扩大开放而得到妥善解决。

王毅说，中国和欧洲都是开放经济体，作为全球化和多边贸易体制的支持者，我们都不应允许“脱钩”论调干扰全球产业链供应链的正常运转，更不应允许单边霸凌行径破坏正常的国际经济交往。作为独立主权国家，我们当然都有必要维护各自的经济主权包括数字网络主权，但这绝不意味着彼此向对方关闭市场，而是要使我们之间的经济融合更加规范，我们的相互开放更可持续。

王毅强调，中国是世界上最大的潜在市场，随着中国进一步激发和振兴内需，中国将为世界各国提供更宽广的发展空间和更巨大的市场机遇。中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。任何与中国“脱钩”的企图，都是与未来全球的最大市场“脱钩”，与自身发展的重大机遇“脱钩”，与不可阻挡的时代潮流“脱钩”。

(责编：艾雯、燕勐)