世卫组织：已经有172个国家和地区加入“新冠疫苗全球获得机制”

人民网布鲁塞尔8月25日电（记者 张朋辉）世卫组织总干事谭德塞在8月24日的记者会上表示，已经有172个国家和地区加入“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议框架下的“新冠疫苗全球获得机制”（COVAX），这一机制下有9种疫苗，世卫组织正在对其进行评估，以确保获得尽可能多的疫苗产品。此外，世卫组织也在对其他候选疫苗进行评估。

世卫组织发起的“新冠疫苗全球获得机制”，目标是在2021年年底前提供约20亿支新冠疫苗。世卫组织表示，这个合作框架是国际联合采购疫苗的关键机制，疫苗研发成功后，机制内的所有国家都能公平获得安全有效的疫苗，疫苗研发是一个长期、复杂、高风险的过程，大规模国际合作不仅能共担风险，而且能够有效降低采购成本。

据世界卫生组织实时数据，截至欧洲中部时间8月24日14时（北京时间20时），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加253969例，全球确诊病例超2331万例，达23311719例；全球报告死亡病例超80万，达806410例，较前一日增加5501例。

从世卫组织区域看，美洲地区新冠肺炎确诊病例超1242万，达12423028例，美洲地区死亡病例超44万，达442150例。

(责编：于洋、燕勐)