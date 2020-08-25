美国新冠确诊病例超过573万

人民网华盛顿8月24日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学全球新冠肺炎疫情实时监测系统显示，截至美国东部时间8月24日下午5时27分，全美共报告新冠病毒感染病例5734075例，其中包括死亡病例177118例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国确诊病例增加了40196例，死亡病例增加了459例。

据美国有线电视新闻网报道，美国上周至少有25个州报告了比前一周更少的新增确诊病例，至少11个州上周报告了比前一周更多的新增确诊病例，另外14个州的新增病例情况基本稳定。特朗普总统24日再次表示:“我相信，疫苗很快就会推出。”

24日当天，佛罗里达州一名法官裁定，该州要求公立学校开放学校进行现场教学的规定违反了佛罗里达州法律。该法官认定，这一有关开学的规定无视安全，且剥夺了当地学校决定学生何时安全返校的权利。

位于印第安纳州南本德附近的圣母大学在刚刚过去的这个周末新增了50例新冠感染病例，使得该校目前的总确诊病例数达到了448例。此前，该校因为出现大量新冠确诊病例，已将本科生授课方式转为了网络授课。当天，堪萨斯大学对该校的两个兄弟会发布了纪律处分，原因是他们在周末举办社交活动，违反了有关防疫的卫生指南。

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