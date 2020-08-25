美国搞“数字霸权”损人不利己（观象台）

反抗数字霸权，一家中国科技公司拿起法律武器捍卫自己的正当权益。8月23日，TikTok母公司字节跳动宣布将正式起诉美国总统特朗普及美国政府，并开始准备美国业务的“关停预案”。此举是对美国政府近来一系列蛮横无理打压措施的正面反击。此前，一家名为美国微信用户联盟的非营利组织，也对美国政府提起诉讼，寻求阻止禁止与微信进行交易的行政命令。

8月以来，美国政府对中国科技公司高举高打的“封杀动作”此起彼伏。从扬言全面封禁TikTok到启动强制收购计划，再到发出“最后通牒”；从瞄准TikTok及其母公司字节跳动，延烧到微信及其母公司腾讯；从针对少数“明星公司”，扩展到针对中国互联网的“清洁网络”计划；在此前围堵华为的基础上再颁禁令，范围从美国公司波及第三方代工厂，企图全面切断华为芯片供应链。

美国政府的一系列“数字炮舰政策”，以“国家安全”之名，行“霸权主义”之实，折射出其维护自身“数字霸权”的狭隘和焦虑心理。

力保霸主地位，阻断中国科技发展。回望历史，为保自身科技霸主地位而打压别国科技企业，一直是美国惯用的“套路”。如今，在拿不出任何真凭实据的情况下，美国泛化国家安全概念，滥用国家力量，疯狂打压中国科技企业，吃相十分难看。从某种意义上说，美方对中国科技企业的打压越歇斯底里，就越证明这些企业的成功，也越证明美方的虚伪和霸道。

污蔑抹黑中国，难掩自身斑斑劣迹。作为地球上名副其实的最大黑客帝国，美国打压中国科技企业，借口是“保护公民隐私和个人自由”。这无疑是“贼喊捉贼”。在网络窃密方面，美国丑闻百出。举世震惊的“棱镜计划”“方程式组织”“梯队系统”等非法网络监听事件，背后都有美国政府的身影。而美国顶尖的科技公司思科、苹果等，几年前就已承认其设备存在安全漏洞和“后门”。放着自身问题不反思，反而道貌岸然地无中生有罗织罪名，四处煽风点火乱泼脏水，美国的道德底线令人不齿。

乱挥“封禁大棒”，践踏国际贸易规则。未来数字经济将是全球经济增长的主要引擎之一。公平竞争有利于提升数字经济整体发展水平。但美国个别政客出于一己私利，挥舞“封禁”大棒，将数字经济政治化、搞小圈子的做法，有悖公平竞争原则，阻碍数字经济发展，不符合国际社会共同利益。美国的所作所为，狠狠打脸其一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，严重破坏全球产业链、供应链、价值链，损人不利己。

对华立起科技“铁幕”，恐怕难让美国笑到最后。事实上，这堵由美国一手垒砌的互联网“技术墙”，阻碍正常的商业和技术合作，将中美之间“复杂的需求和迷宫般的供应链网络”强行切割，受伤的绝不仅仅是中国一方。对此，国际社会早有公论。法国《世界报》认为，美国在这场所谓的“胜利”里并非没有自损。英国《经济学人》更加直言不讳，两国科技脱钩的最大受害者将是美国的科技巨头，因为许多美国公司严重依赖中国的需求和供应商。

(责编：岳弘彬)