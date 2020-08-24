外交部谈中美经济"脱钩":缘木求鱼、饮鸩止渴

人民网北京8月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持24日例行记者会。记者会实录如下：

应国务委员兼外交部长王毅邀请，匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多于8月24日对中国进行正式访问。

应意大利外交与国际合作部长迪马约、荷兰外交大臣布洛克、挪威外交大臣瑟雷德、法国欧洲和外交部长勒德里昂、德国外交部长马斯邀请，国务委员兼外交部长王毅将于8月25日至9月1日对意大利、荷兰、挪威、法国、德国五国进行正式访问。

总台央视记者：你刚才发布了王毅国务委员兼外长出访欧洲五国的消息。王毅国务委员在新冠肺炎疫情缓解后首次出访选择欧洲方向，你能否介绍一下有关情况和考虑？

赵立坚：王毅国务委员兼外长此次欧洲之行是中国外长在新冠肺炎疫情缓解后的首次出访，受到有关国家的热烈欢迎，充分体现了双方对中欧关系的重视。

面对疫情，中欧本着同舟共济、共克时艰的精神，相互支持、相互帮助。习近平主席以视频、通话、信函等形式，同欧盟和欧洲国家领导人保持经常性沟通。第二十二次中国-欧盟领导人视频会晤成功举行。在中欧建交45周年之际，双方积极携手推动中欧和国际抗疫合作，丰富了中欧全面战略伙伴关系的内涵。

疫情背景下，国际形势不稳定不确定性更加突出。中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，就推动国际社会团结抗疫、维护多边主义、重启世界经济开展合作的重要意义更加凸显。中方期待通过此访达到三个目标：

一是共同落实好中欧领导人共识，积极推进双方重要政治、经贸议程。

二是同欧方就应对疫情、稳定全球产业链供应链稳定深化合作，进一步探讨在数字经济、绿色经济等新兴领域的合作。

三是对外共同发出维护多边主义、完善全球治理的一致声音，为世界和平、稳定和发展作出更大贡献。

意大利《共和国报》记者：关于王毅国务委员兼外长访问意大利，我有两个问题。第一，能否介绍此访安排？王毅国务委员兼外长是否会同孔特总理、迪马约外长举行会见会谈？第二，意大利电信运营商近期称将华为排除在5G核心网络供应商之外。王毅国务委员此访是否会向意方谈及相关话题？

赵立坚：意大利是欧盟大国和创始成员国。近年来，中意关系快速发展，双方理解和支持彼此核心利益和重大关切，政治互信不断加深，各领域务实合作取得丰硕成果。去年习近平主席对意大利进行国事访问，意大利总理孔特来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，两国领导人共同擘画了中意关系未来发展新蓝图。意大利成为首个同中方签署共建“一带一路”合作文件的西方大国。今年以来，中意相互支持、携手抗疫，再次书写了两国友好的佳话，为国际社会树立了守望相助、共克时艰的典范。

今年是中意建交50周年，中方高度重视发展中意关系。王毅国务委员拟通过此访进一步放大两国抗疫合作的积极效应，不断深化全面战略伙伴关系和各领域务实合作，并为推动中欧关系健康稳定发展和世界恢复繁荣稳定贡献力量。我们会及时发布此访的消息，请你保持关注。

关于你提到5G网络的问题，中方的立场是一贯的、明确的。

《中国日报》记者：你能否介绍匈牙利外长访华的安排？中方如何评价当前中匈关系？

赵立坚：西雅尔多外长是中国疫情防控常态化背景下来访的首位欧洲国家外长。在此特殊时刻访华，充分体现了两国和两国人民之间的深厚情谊和相互支持。访问期间，国务委员兼外长王毅将同西雅尔多外长举行会谈，就双边关系、两国务实合作及共同关心的问题深入交换看法。相信此访对落实两国领导人达成的重要共识，深化中匈政治互信，推动两国“后疫情时代”各领域务实合作都具有重要意义。

中匈友谊源远流长，两国关系正在高水平发展。双方高层交往频密，政治互信牢固，务实合作成果丰硕，人文交流密切。特别是在新冠肺炎疫情发生后，两国积极开展抗疫合作，相互提供支持，谱写了新时代中匈友好合作的新篇章。中方愿同匈方一道，推进共建“一带一路”及中国—中东欧国家合作，推动中匈关系迈向更高水平。

澎湃新闻记者：据报道，22日，TikTok（抖音国际版）宣布将就美国政府涉及该公司及其母公司字节跳动的行政令提起诉讼，以维护自身合法权益。21日，部分WeChat（微信国际版）在美用户组成的“美国WeChat用户联盟”提起诉讼，要求阻止美有关禁用微信行政令的实施。我们也注意到，美国务卿蓬佩奥21日回答TikTok有关提问时称，美方并非针对成功的中国企业，而是针对给美国家安全带来风险的中共实体或受中共驱使的商业实体。中方对此有何评论？

赵立坚：中方支持相关企业拿起法律武器维护正当权益，也将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益。

针对你提到美国个别政客的谬论，我想强调两点：

第一，美国个别政客企图置TikTok、WeChat和华为等中国企业于死地，其根源就是患了“逢中必反症”，强行将意识形态标签打在中国企业身上。这些人打着“国家安全”的幌子“围猎”TikTok等中国企业，充斥着谎言和污蔑，其性质是欺行霸市、强取豪夺。

第二，美国个别政客针对TikTok等特定企业的胡作非为，实质是对某一领域取得领先优势的非美国企业采取有组织、系统性的经济霸凌。这些企业都是行业翘楚，是非常优秀的国际化公司。美国个别政客害怕非美国企业的强大和成功，因此不惜动用国家力量百般打压。这是对美一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的否定，是对国际规则的践踏，也是对全球化浪潮下各国科技创新交流合作的破坏。世人只会对美国这些人的强盗行径看得更加清楚。

香港中评社记者：美国务卿蓬佩奥21日接受采访，就美中是否处于冷战状态称，问题在于中国共产党。中共不明白，如想成为世界强国及进入全球舞台，就不能长期从事掠夺性经济活动。蓬佩奥还发推特称，中共构成巨大威胁，但中共主导世界并非不可避免。你对此有何评论？

赵立坚：首先，我要纠正蓬佩奥表态的前提，中美关系面临当前的严重困难，责任完全在于美方。美国个别政客单方面挑起事端，采取一系列干涉中国内政、损害中方利益的行径，且疯狂污蔑抹黑中国内外政策，直接严重破坏了中美关系。

美国个别政客打压中国，就是惧怕中国发展。他们打压得越厉害，越是证明中国成功，越是证明中国做对了。中国共产党的执政目标是实现中华民族伟大复兴的中国梦，让中国人民、世界人民过上更好的生活。中国对全球GDP增量的贡献率已连续10年超过30%。中方提出的共建“一带一路”倡议已成为当今世界最受欢迎的公共产品和规模最大的经济合作平台。中国坚持对外开放，互利共赢。中国的发展和14亿人口的大市场给全世界带来巨大机遇。

中国永远不称霸，但从不畏强权。我们主张大小国家一律平等，国与国之间应相互尊重、合作共赢。我们致力于同各国一道构建人类命运共同体。反观美国，美国个别政客到处搞政治霸凌、经济霸凌、军事霸凌和话语权霸凌，他们正日益遭到国际社会和美国国内有识之士的唾弃。美国现在哪里还有一个大国的样子？！

中国人民是打不垮的。中国不惹事，但绝不怕事。我想提醒蓬佩奥之流，一味搞反共反华的政治操弄不得人心，注定失败。他们撒谎欺骗的次数越多，就会有越多有判断力和正义感的人看清他们的真面目。

深圳卫视记者：21日，联合国安理会15个成员国中13国已致函反对美方寻求重启对伊朗“快速恢复制裁”机制，认为美在退出伊核协议后无权启动该机制。美国务卿蓬佩奥称，美盟友反对美寻求启动对伊朗“快速恢复制裁”机制令人失望。所有世界领导人和同行私下都表示，美在做正确的事情。我无法理解他们为什么没有在联合国公开发声。蓬佩奥还称，美制裁伊朗的努力会奏效，相信届时世界会站在美一边。中方有何评论？

赵立坚：王毅国务委员兼外长在海南已经就此全面阐述了中方立场。我可以再做些补充说明：

美国单方面退出伊朗核问题全面协议，已放弃作为全面协议参与国的权利，没有要求启动“快速恢复制裁”机制的资格。此次联合国安理会13个成员国致函反对美方寻求启动“快速恢复制裁”机制，反映了安理会绝大多数成员的立场和国际社会的广泛共识，再次说明单边主义不得人心，霸凌行径不会得逞。

蓬佩奥说无法理解美国盟友们的决定，甚至扬言谁不同意就制裁谁。我想告诉美方个别政客的是，“得道多助，失道寡助”。解决伊核问题靠的是平等对话、坦诚协商，从来不是制裁施压甚至军事威胁。希望美方倾听国际社会大部分成员的呼声，回到执行全面协议和安理会决议的正确轨道上来。

路透社记者：美国总统特朗普周日接受采访时，就有关涉华问题回答了记者提问。在被问及美中经济是否“脱钩”时，特朗普称，如果中方在某些方面不正确对待美国，他必定会让美中“脱钩”。中方对此有何回应？

赵立坚：我们注意到有关报道。我在这里愿强调三点：

第一，中美建交40多年来，两国关系尽管经历过风风雨雨，但双方都能够从历史和大局出发，管控矛盾和分歧，妥善处理敏感问题，维护了中美关系总体稳定发展的势头。中美合作是互惠互利的，不是单向的。中美建交以来，双方各领域务实合作不断拓展，给两国和两国人民都带来了巨大好处，美方也从中受益匪浅。美国一些政客抛出的“吃亏论”、“恩赐论”等种种涉华谬论，其实质是出于意识形态偏见渲染“中国威胁论”，鼓吹冷战和零和博弈思维，既不符合事实，也不尊重历史，完全是在开历史倒车。

第二，中美两国发展不是非此即彼的关系，没有必要相互排斥，完全可以相互借力、相互成就。中美理应以合作而不是“脱钩”来推动两国关系的发展，并为这个世界承担起应尽的责任。全球化是我们这个时代的现实，也是人类社会进步的方向。特别是“后疫情”时期，各国都有着复工复产、恢复正常经济运行、维护本国产业链供应链稳定的任务和需要。在此过程中，没有任何一个国家能够独善其身，各国只有“同舟共济”，才能“乘风破浪”；只有互帮互助，才能共克时艰。试图通过“脱钩”解决自身面临的问题，只能是缘木求鱼、饮鸩止渴，终将进一步损害本国企业和民众的利益。

第三，中国对发展中美关系的政策立场一以贯之，保持高度的稳定性和连续性。同时我们也做好了中美关系爬坡过坎、经历风雨的准备。我们敦促美国一些政客纠正错误，回归理性，正确看待和处理中美关系，停止损害中方利益、抹黑攻击中国，推动中美关系早日重回正轨。

路透社记者：据报道，美在台协会台北办事处处长郦英杰（Brent Chirstensen）上周日参加了纪念“823战役62周年纪念追悼活动”，还谈及了“美台安全合作历史”。中方有何评论？

赵立坚：中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的。美方所谓“美台安全合作历史”，实质是干涉中国内政、阻挠中国统一的“黑历史”。14亿中国人民都记在心里。

我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止玩弄各种提升美台实质关系的“小动作”，停止在台湾问题上玩火，停止向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

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