国际观察：全方位合作抗疫构建中巴健康共同体

“中国中西医结合专家组同巴西医学专家新冠肺炎防控视频交流会”8月20日上午在北京和圣保罗两地同步召开。

人民网北京8月24日电（张荣）自新冠疫情发生以来，中国和巴西协同抗疫，加强双边合作，中国向巴西友好省州捐助了大量抗疫物资，并举行视频研讨会、共享疫苗成果。此举表达了中巴领导人对合作抗疫的高度重视，展现了两国人民“虽远隔重洋万里，但同舟共济携手抗疫”的深厚友谊。

中国与巴西1974年8月15日正式建立外交关系。作为两个发展中大国以及金砖国家成员国，中巴两国在诸多方面的保持着沟通与合作，从政治经济到科学文化，无一不体现了两国深厚的友谊。

疫情之初声援中国

疫情发生之初，中国收到了来自世界各界的祝福与帮助。巴西总统博索纳罗今年曾表示，巴西赞赏中国政府采取的防控举措，将提供力所能及的帮助和支持，并在其社交媒体账号上发帖表示，疫情是中巴的共同挑战。

大量巴西民众也纷纷转发，留言并声援为武汉加油，为中国加油。巴西汉语老师茹晨曦更是在人民网撰文，《我与武汉的故事》，引发了中巴两国人民强烈的共鸣。

巴西各界批驳反华言论

巴西2月26日确认其首例感染新冠肺炎病例，随着疫情在巴西不断蔓延，少数巴西政客将病毒的传播归咎于中国，一些负面的声音也接踵而至。

巴西联邦众议员爱德华多·博索纳罗在社交媒体上无端指责中国抗击新冠肺炎疫情的举措，污蔑中国政治制度，对此，巴西众议长马亚和参议长阿尔科伦布雷以及巴西各界政党领袖和学者对此纷纷向中国表示致歉，声援中国立场，强调中国抗击疫情举措有力、成果显著，并指出爱德华多的不实言论毫无根据、荒谬可耻，不能代表巴西对华友好的主流声音。

中国各界援助巴西抗疫

今年3月底，中国抗疫初见成效，国内疫情暂时得到缓解，中国毫不吝啬地向世界分享抗疫经验。

疫情在巴西肆虐并侵蚀巴西民众的生命健康时，中国全力援助巴西抗击疫情，共有20多个中国省市以友省州和城市的形式捐助了大量物资，如江苏省向米纳斯吉拉斯州、四川省向伯南布哥州、广州市向累西腓市等纷纷施以援手。

此外，驻巴西的不少中资企业也纷纷协助巴西抗击疫情：徐工集团和中海油工程巴西公司均建立防疫机制，确保当地工作人员的身体健康；中国国家电网向巴西圣保罗州等捐赠防疫物资…总计30多家中国企业向巴西捐赠包括呼吸机、防护服、检测试剂、病床等医疗物资。

与此同时，巴西侨胞还翻译了大量中国抗疫书籍，《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》葡萄牙语版和《新冠肺炎防治手册》葡萄牙语版等书籍第一时间在巴西发布。

在线研讨会构建中巴健康共同体

4月7日，中国驻巴西大使馆与巴西卫生部组织召开中巴抗击新冠肺炎疫情专家视频会。来自武汉大学中南医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、雷神山医院等机构的一线医疗专家同巴卫生部官员及12个州卫生厅医疗专家视频连线，就中方开展新冠肺炎疫情防控及诊疗经验深入交流。

6月16日，由中国驻巴西大使馆、驻里约热内卢总领馆联合中巴多家机构共同主办的“国际抗疫合作系列研讨会”在线上举行。中国驻里约热内卢总领事李杨强调，系列研讨会旨在深化中巴抗疫合作，相信一定会为深化中巴全面战略伙伴关系、构建中巴及人类命运共同体做出重要贡献。

7月2日，中国驻巴西大使馆举行中国政府援助巴西政府第一批抗疫物资在线交接仪式，这一批物资包含大量防护服、医用口罩等物品。中巴两国守望相助，密切合作。

8月15日是中巴建交46周年也是中国移民日，中国驻圣保罗总领事陈佩洁在致辞中说，中巴建交以来，两国关系稳步发展，已逐渐发展为成熟稳健的发展中大国关系。“此次研讨会，对回顾中巴关系发展、谋划与展望双边合作具有重要意义”。

8月20日上午，由世界针灸学会联合会主办，巴西传统中医药针灸学会承办的“中国中西医结合专家组同巴西医学专家新冠肺炎防控视频交流会”在北京和圣保罗两地同步召开。天津中医药大学校长张伯礼结合自身在武汉的抗疫经历，从中医药抗疫的历史及理论基础、中医药对中国“战疫”的贡献、中医药对新冠肺炎的疗效评估、中国抗疫的启示等多个角度，分享了中国中西医结合治疗新冠肺炎的宝贵经验，加深大家对于中西医结合抗疫的了解，推动中西医交流互鉴，更有效地造福本地人民，也为密切双方人文交流、为构建中巴命运共同体和健康共同体再添砖加瓦。

参与中国疫苗实验

随着疫情的不断传播，尽快研制出新冠疫苗成为了各国的重中之重。日前，中国国药控股和巴西巴拉那州制药公司已同意在巴西启动第四次新冠病毒疫苗临床试验。此外，巴西著名的布坦坦研究所正和中国科兴公司（Sinovac）合作，对该公司研发的新冠疫苗在巴西选定的12个研究中心进行三期临床测试，预计今年10月底至11月初完成。若证实疫苗有效，将在巴西本地生产，计划明年1月在全巴西供应。

该所所长迪马斯·科瓦斯（Dimas Covas）还驳斥了针对中国研发新冠疫苗可靠性的质疑。他称中国在科学方面投资巨大，没有理由因为疫苗的国籍而产生担忧。“我们必须知道，我们使用的苹果手机是在中国制造的，其他无数工业产品也在中国制造，大型制药公司在中国都有大型实验室和大量的投资。如今，中国是一个对科学投入巨大的国家，这种科学可以满足全球任何国家的需求。没有理由仅因为疫苗起初是在中国研发的就误判或者忽视。 ”

(责编：于洋、燕勐)