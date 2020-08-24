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疫情引发美国大企业破产潮

2020年08月24日16:25  来源：新华网
 

新华社北京8月24日电 《参考消息》24日刊登源自英国《金融时报》的报道《疫情引发美国大企业破产潮》。报道摘要如下：

美国股票市场或许正在突破各种历史新高，美国企业面临的危难状况却从未如此糟糕。

现在，大型美企的破产申请正以创纪录的速度增加，并将超过2009年金融危机期间达到的水平。

新一代研究公司下属的“破产数据”网站提供的数据显示，截至8月17日，有创纪录的45家企业———每家资产都超过10亿美元———已经根据美国破产法第11章申请破产，这是陷入财务困境的企业实现改组的一种常见途径。

2009年同一时期，也是金融危机最深重的时候，这类企业有38家。而去年同一时期，这类企业有18家，不到如今水平的一半。

今年，总计已有157家负债超过5000万美元的企业根据第11章申请破产。很多人认为，还有很多企业将会这么做。

以石油和天然气企业为首，已经出现了数额巨大的企业违约，因为低油价已经对很多企业造成严重损害。今年迄今已有33家能源企业申请破产，包括切萨皮克能源公司、惠廷石油公司和钻石近海钻探公司。去年，仅有14家能源企业申请破产。

资产超过5000万美元的零售企业也已经受到严重影响，有24家企业已经申请破产，这是2019年水平的三倍。

美国经济分析局的初步估计显示，最新破产数据出炉之际，美国经济在二季度萎缩了32.9%(年化后的比率)，这是战后历史上美国最严重的经济收缩。

(责编：艾雯、燕勐)
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