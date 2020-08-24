竞选团队公布特朗普第二任期施政愿景

新华社华盛顿8月23日电（记者邓仙来 孙丁）在美国共和党全国代表大会召开前夕，特朗普竞选团队23日公布以“为你而战”为主题的特朗普第二任期施政愿景，强调增加就业及减税、今年年底前研制出新冠病毒疫苗、推行强硬的移民政策及“美国优先”的外交政策等。

就业方面，愿景承诺将在10个月内创造1000万个就业岗位，以减税方式鼓励企业将就业岗位留在美国本土，推行旨在保护美国就业岗位的“公平贸易协议”。

疫情应对方面，愿景称将在今年年底前研制出新冠病毒疫苗，让美国人在2021年回归正常生活，医护工作者所需关键药物及医疗设备全部在美国生产，填充医疗设备国家储备以应对未来大流行病。

移民政策方面，愿景称将禁止非法移民享受以美国人纳税款支持的福利、医保和免费大学教育，禁止美国公司以“廉价外国劳动力”取代本国劳动力，要求新移民在经济上自给自足等。

科技创新方面，愿景称将在月球建立永久性载人实验站并第一个实现将人类送上火星，在提供清洁水和空气方面“继续引领世界”等。

愿景在外交领域强调“美国优先”，称将停止战争并将军队撤回美国，要求美国盟友“缴纳应付款项”，保持并扩张美国军力，“在全球范围内消灭威胁伤害美国人的恐怖主义者”，建立强大的网络安全防御体系及导弹防御体系。

共和党全国代表大会将于24日至27日举行。大会将提名寻求连任的美国总统特朗普和副总统彭斯为2020年美国大选共和党总统和副总统候选人。

民主党全国代表大会已于本月17日至20日召开，大会提名美国前副总统拜登和加利福尼亚州联邦参议员哈里斯为2020年美国大选民主党总统和副总统候选人。

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