野火烟尘弥漫硅谷 本周发生超过600场火灾

人民网旧金山8月22日电（记者 邓圩）截止当地时间8月22日，一场火灾摧毁了旧金山以南的圣克鲁斯山区近100个建筑物，当地居民正在撤退。这个离硅谷半个多小时车程的地方升起浓烟，野火带来的呛人烟雾迷漫硅谷。美国国家气象局本周六发出红旗警告，警告周日上午5时到下午5时旧金山湾区可能出现新一轮干燥的闪电和雷暴天气，狂风将进一步将野火扩散。

预报员德鲁·彼得森（Drew Peterson）说：湾区现在正被野火包围，气象部门尤其担忧阵风不稳，可能以意想不到的方式移动烈焰。

加州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）今天在推特上发了一张着火的山区图片，他在推文中说，“如果你不相信气候变化，请前往加利福利亚，这只是今天、而且只是我们本周抗击的近600场火灾的一小部分。”而上周干燥的雷暴和阵风引发更多的大火，点燃了大片火域。加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）表示，这场大火在7天之内吞噬了超过991,000英亩的土地，“正使我们的资源，人员不断紧张”，需要其他州和国家的帮助。

到周五，加州消防机构Cal Fire已召唤了96％的可用消防车，以及直升飞机和固定翼飞机协助，超过12,000名人员正在加州扑救大火。加州消防局发言人丹·奥尔森说，在旧金山以南的圣克鲁斯山区，大约有1000名消防员正在扑救比通常规模大10倍的火。

在硅谷，抬头就能看到灰蒙蒙的烟雾从太平洋海岸飘过来。熊熊大火冒出的烟尘使整个旧金山湾地区以及加利福尼亚风景秀丽的中部海岸的空气受到污染。官员们警告说，空气污染已经蔓延到了美国中部的大平原，这将使那些患有呼吸道疾病的人变得更加脆弱，他们面临着来自新冠肺炎并发症的高风险。

另外，大火还在纳帕、莱克、索拉诺和索诺玛县吞噬了314,207英亩。本周六全州燃烧约560场野火。大火使超过10万人流离失所，造成6人死亡，数百所房屋被焚化。

据了解，加州已经请求澳大利亚和加拿大提供帮助，以帮助扑灭大火。据悉，来自加拿大和美国其他10个州的救助人员将前往加利福尼亚。

火势迅速蔓延至内华达山脉，加利福尼亚南部和旧金山北部、东部和南部。加州火灾事故指挥官肖恩·卡瓦诺（Sean Kavanaugh）表示，本周大火的数量“惊人”，不仅对加利福尼亚，而且对整个西部各州的资源都造成了“巨大压力”。

每年夏秋之际的加州野火是早就是加州心头之痛，野火是如何开始的？

加利福尼亚大学洛杉矶分校的气候科学家丹尼尔·斯温（Daniel Swain）说，极端天气条件的融合为野火奠定了基础。首先是全州持续破纪录的热浪，然后是太平洋上的一场热带风暴将湿气吹向加利福尼亚，引发罕见的雷暴，点燃了零星火灾，随后湿度下降，干燥的风带着火苗，点着了干燥的森林。

加州大学伯克利分校的火灾科学家斯科特·斯蒂芬斯说：“其中一些大火开始融合，彼此消耗能量，并且增长得更快。”斯蒂芬斯说，每年加利福尼亚的风暴都会引发大火，但是大多数大雷雨都倾向于降落在山脉上–内华达山脉、克拉马斯山脉、喀斯喀特山脉。而今年雷暴在城市发生，“雷电离市区这么近是非常不寻常的。”

出现在城市上空引发新一轮大火的雷暴

离硅谷30多分钟车程的山区

(责编：于洋、燕勐)