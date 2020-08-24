新华社华盛顿8月23日电 新闻背景：美国共和党全国代表大会

新华社记者邓仙来 孙丁

美国共和党全国代表大会将于24日至27日举行。

受新冠疫情影响，美国共和党全国代表大会主要活动将在线远程举行，只有少部分共和党人将亲身参加大会在美国东南部北卡罗来纳州夏洛特市的议程。大会将提名寻求连任的美国现任总统特朗普和现任副总统彭斯为2020年美国大选共和党正副总统候选人。大会主题为“向伟大的美国故事致敬”。特朗普定于27日晚在白宫南草坪发表演讲正式接受党内提名。

大会原定在夏洛特市举行。今年6月，北卡罗来纳州民主党籍州长库珀表示，考虑到疫情期间的公众健康与安全问题，不同意大会按原有规模和安排在夏洛特市举行。在特朗普坚持下，大会多数议程改在佛罗里达州杰克逊维尔市，会期不变。但受该州严重疫情影响，特朗普7月23日宣布大会在杰克逊维尔市的议程取消，改为以远程集会在线活动等形式。几十年来，正常情况下，大会规模可达数万人，全美50州、首都华盛顿哥伦比亚特区和美国海外领地代表、党内政要等出席会议。

共和党全国代表大会是共和党的最高权力机构。大会由共和党全国委员会负责主办，每隔4年在选举年举行。其主要任务是确定该党的总统和副总统候选人，通过竞选纲领，以及处理包括选举党的官员和修订党的规则等党务。然而，根据共和党全国委员会23日发表声明，今年大会不会通过新的党纲，将沿用2016年党纲至2024年。

参加共和党全国代表大会的代表在大会上投票选出总统候选人。但近数十年来，最终获得共和党总统候选人提名者在会前已经确定，因此大会投票只是一个最终确认形式，主要目的是整合全党力量，为候选人造势。

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