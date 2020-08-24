综合消息：中东地区疫情持续 多国宣布学校新学期防控措施

新华社开罗8月23日电 综合新华社驻中东地区记者报道：新冠疫情在中东地区持续蔓延，伊朗、伊拉克、摩洛哥等国确诊病例增长较快，叙利亚、阿尔及利亚、摩洛哥宣布学校新学期应采取的防控措施。

阿尔及利亚23日宣布，该国当天新增确诊病例392例，累计确诊41460例，累计治愈29142例，累计死亡1435例。为防止疫情蔓延，阿尔及利亚决定将大学入学考试放在9月上旬举行，学校新学期开学从10月4日开始，小学每个班学生不能超过20人。

摩洛哥卫生部23日发布的数据显示，该国过去24小时内新增确诊病例1537例，累计确诊52349例，累计治愈36343例，累计死亡888例。摩洛哥教育部22日晚宣布，考虑到目前疫情发展情况，摩洛哥境内所有学校将于9月7日开课，并采取远程教育模式。

叙利亚卫生部23日宣布，该国新增确诊病例74例，累计确诊2217例，累计治愈505例，累计死亡89例。为配合疫情防控、保护学生和教职工健康安全，叙利亚内阁当天决定将开学日期推迟至9月13日，并要求教育部门根据疫情防控建议来调整教学计划。

科威特23日报告新增确诊病例571例，累计确诊80528例，累计治愈72307例，累计死亡515例。科威特政府决定从8月30日凌晨3时开始取消已实施数月的宵禁。但同时，政府也决定禁止在公共以及私人场所举行一切宴会、招待会和聚会，并且禁止举行葬礼，直至另行通知为止。

以色列卫生部23日公布的数据显示，当天以色列新增确诊病例730例，累计确诊102663例；新增死亡15例，累计死亡834例；新增治愈863例，累计治愈79514例。以色列就业服务局当天公布的数据显示，受新冠疫情影响，截至目前该国仍有多达85.1万人失业。

伊朗卫生部23日宣布，在过去24小时内，伊朗新增确诊病例2113例，累计确诊358905例，累计治愈309464例，累计死亡20643例，3841人处于重症。伊朗卫生部长纳马基22日表示，卫生部门正与国内具有相关资质的机构合作研发疫苗，同时也在关注其他国家的疫苗研发情况。

卡塔尔23日报告新增确诊病例243例，累计确诊117008例，累计治愈113808例，累计死亡193例。卡塔尔卫生部当日在其官方网站呼吁市民继续努力，遵守防疫措施，重视个人卫生和个人防疫，外出佩戴口罩。

还有一些国家23日更新的累计确诊病例数为：沙特阿拉伯307479例，土耳其258249例，伊拉克204341例，埃及97340例，阿联酋67007例，巴林49330例，巴勒斯坦25035例，苏丹12836例，黎巴嫩12698例，利比亚10437例。（执笔记者：李碧念；参与记者：潘晓菁、苏小坡、马意翀、熊思浩、黄灵、李良勇、陈斌杰、王峰、郑思远、涂一帆、张淼、冀泽、陈霖、王薇、杨元勇、陈文仙、郑一晗）

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