俄罗斯军方将接收3种新型导弹系统

新华社莫斯科8月23日电 俄罗斯军工企业金刚石-安泰公司董事长弗拉德科夫23日在莫斯科透露，该公司研制的“无风-1”及“道尔-M2DT”这两种新型防空导弹系统即将装备俄军，升级改造后的“口径”巡航导弹系统近期也将交付俄国防订购单位。

俄新社23日援引弗拉德科夫的话报道，俄海军11356型护卫舰将配备金刚石-安泰公司研制的“无风-1”防空导弹系统。该系统使用垂直发射装置，快速逐个发射防空导弹，在装有该系统的护卫舰周围形成环形防御圈，能拦截所有类型的空中目标。在以低空模式攻击时，“无风-1”系统能打击敌方水面目标。

弗拉德科夫介绍说，金刚石-安泰公司研制的“道尔-M2DT”防空导弹系统专门用于在北极地区作战，能抵御最低零下50摄氏度低温，将在不久后装备俄诸兵种合成部队和海军岸防兵。

弗拉德科夫说，“口径”巡航导弹系统已由金刚石-安泰公司的研发人员完成升级改造，它能由不同作战平台发射。据塔斯社此前报道，自2015年俄导弹舰首次在实战中使用“口径”导弹系统后，俄科研单位已研制出了供潜艇和飞机使用的该导弹系统发射平台。俄国防部长绍伊古2019年2月还布置了研制陆基“口径”导弹系统的任务。

弗拉德科夫还透露，金刚石-安泰公司不久前研制出了数种军用无人机以及能搜寻并与敌方无人机作战的装备。这些无人机及相关装备将于近期和升级版“口径”导弹系统一同交付给俄国防订购单位。

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