吉尔吉斯斯坦副总理：来自中国的抗疫物资将用于装备新建成的医院

人民网努尔苏丹8月24日电（记者 周翰博）比什凯克消息：日前，中国政府第三批援助吉尔吉斯斯坦抗击新冠肺炎疫情医疗物资交接仪式在吉首都比什凯克举行。中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文、吉尔吉斯斯坦副总理伊斯梅洛娃以及来自吉外交部、卫生部等部门的官员出席了交接仪式。

伊斯梅洛娃首先代表吉政府感谢中国政府再次向吉援助亟需的抗疫物资，并指出，疫情发生以来中方向吉方援助大量抗疫物资，并分享抗疫经验，有力支持了吉抗疫斗争。吉政府和人民永远铭记在心。吉方愿同中方在两国全面战略伙伴关系框架下进一步深化抗疫合作，争取早日共同战胜疫情。

伊斯梅洛娃表示，根据热恩别科夫总统的倡议，目前，吉全国多个地区正在建设新医院，改造已有的医疗机构。“我们今天再次收到来自友好邻邦的援助物资。这些医疗器械、防护设备和药品将用于装备新建成的各种医院和相关机构。”

杜德文表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中吉两国始终坚定相互支持，守望相助。双方积极推动共建“一带一路”合作，用行动印证了“远亲不如近邻”。疫情不会动摇中吉友好合作的信心，中方愿同吉方秉持人类命运共同体理念，携手推动两国卫生健康共同体建设，共同战胜疫情。

根据中国驻吉大使馆发布的信息，当天中方向吉方移交了呼吸机、核酸检测试剂、KN95口罩、医用外科口罩等抗疫物资。此前两批政府援助分别于4月和5月完成，包括核酸检测试剂、KN95口罩、医用外科口罩、额温枪、隔离眼罩、防护服、医用手套、鞋套等器械和防护设备。

此外，根据两国元首达成的重要共识，今年4月20日，中国向吉尔吉斯斯坦派遣了一个由10名专家组成的联合工作组，协助吉方抗击疫情。中国专家组的工作得到吉方充分肯定，全体成员被授予吉卫生事业特殊贡献勋章和证书。

3月18日，吉尔吉斯斯坦首次确诊新冠肺炎病例。此后，疫情在吉国内迅速蔓延，确诊人数不断升高。截至当地时间8月24日10时00分，吉全国累计确诊新冠肺炎病例达到43126例，康复36615例，死亡1056例。

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