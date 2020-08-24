新华社悉尼8月24日电 题：疫情冲击下澳大利亚旅游业苦苦挣扎

新华社记者郝亚琳

南半球的澳大利亚即将进入春季，天气回暖，风和日丽，正是旅游的好季节。

往年这个时候，在澳大利亚悉尼经营旅行社的何清远格外忙碌，要为即将到来的旺季做准备，但今年遭遇新冠疫情，一切都不一样了。

“第二波疫情令旅游业再受打击，感觉明年6月之前都没有恢复的希望。”何清远告诉记者。

旅游业是澳大利亚支柱产业之一，2018-2019财年（截至2019年6月）收入608亿澳元（1澳元约合0.7美元），占国内生产总值3.1%。旅游业相关就业人数超过66万，占澳大利亚总就业人数5.2%。

新冠疫情的暴发让旅游业遭受重创。澳大利亚统计局数据显示，在2019年7月至2020年6月的财政年度里，海外短期访客人数比上财年下降27.9%，创下6年来新低。

“在今年2月新冠疫情影响开始显现前，海外短期访客人数保持逐月增加态势。3月更严格的出入境限制措施出台后，海外短期访客人数下降惊人。”澳大利亚统计局移民统计主管珍妮·多巴克说。

雪上加霜的是，6月底第二波疫情突如其来且愈演愈烈，作为疫情“震中”的第二大城市墨尔本管控措施升级，各州也纷纷维持原本有望放开的出入限制。这让原本寄希望于国内市场恢复以抵消国际市场损失的旅游业希望再次破灭。加之中小规模从业者在行业中占大多数，面对艰难的市场环境，不少企业通过减薪、裁员以降低成本维持运营，一些企业不堪重负宣告破产。

根据最新数据，澳大利亚旅游业在今年4月和5月萎缩了87%，损失达118亿澳元，其中国内旅行总支出从去年同期的135亿澳元下降到17亿澳元。

澳大利亚旅游业委员会执行总裁西蒙·韦斯塔韦表示，该机构成员中，近九成小型企业都在依靠政府工资补贴计划维持运营。

在澳大利亚旅游胜地大堡礁提供潜水相关服务的保罗告诉记者，目前他的生意只有正常情况下的30%甚至更少。“如果各州之间放开出入限制，估计还能增加一些客源，但即便如此也跟疫情暴发前无法相比。”

在墨尔本经营一家大型旅行社的詹姆斯打算下个月关闭所有门店，只留一间办公室。“按照现在的管控措施，9月13日之前我们都不能营业，之后怎么样还不知道，而且房租没减免、贷款还要还，想想就头痛。”

目前，澳大利亚旅游业委员会等机构已经开始游说政府，希望各州能够尽快放开出入限制措施，加大对区域内旅游的扶持，同时在就业等方面继续予以政策支持。

不少人也开始寻求新的出路。詹姆斯暂时放弃了主业，改行做瓜果蔬菜团购。何清远也关闭了昆士兰州的办事处，利用以前运营车队的经验，开展房车、特色小团体游或是本地用车等服务。

“希望能尽快研发出疫苗，把疫情控制住，但这不太可能短期内实现。”他说。

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