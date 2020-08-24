新华社华盛顿8月23日电 专访：为中美共同保护大熊猫的努力感到骄傲——访美国史密森学会国家动物园和生物保护研究所主管蒙福特

新华社记者孙丁 胡友松 檀易晓

美国史密森学会国家动物园和生物保护研究所主管史蒂文·蒙福特日前在接受新华社记者采访时说，旅美大熊猫“美香”高龄产仔是一个奇迹，他为中美在保护大熊猫上的伙伴关系感到骄傲。

22岁的“美香”当地时间21日傍晚在史密森学会国家动物园诞下一只幼崽，成为产仔年龄最大的旅美大熊猫，也是中国以外年龄最大的大熊猫“产妇”。蒙福特说，“美香”产后一直在照顾自己的宝宝，目前一切顺利。作为母亲，“美香”经验丰富，工作人员要做的就是观察和等待熊猫幼崽有什么需要。

由于幼崽刚出生，“美香”寸步不离，所以还无法给幼崽体检。蒙福特说，幼崽个头很小，要到体检时才能确定它的性别。根据幼崽的啼叫声等情况判断，它应该很健康。

2000年底，“美香”和雄性大熊猫“添添”抵达史密森学会国家动物园开启旅美生涯，“美香”在2005年至2015年间先后诞下6只幼崽，其中3只存活并健康成长，均已在4岁时返回中国。今年3月，“美香”进入繁殖期并接受人工授精，本月早些时候的超声波影像确定它子宫里有胎儿。“美香”顺产后，人们惊喜不已，大呼“奇迹”。

蒙福特说，雌性大熊猫繁殖窗口期本身就很短，成功受孕几率低，加上“美香”年事已高，之前普遍期望不大。

在他看来，“奇迹”背后是近半个世纪以来中美在大熊猫保护、营养、行为、繁殖等方面科学知识的共同积累。“我们非常清楚该做什么，而且能够执行到位……我们每月定期与中国同仁们交流，双方沟通密切，无论我们遇到什么问题，中国同仁们都会给我们出谋划策。”

“我们为与中国同仁们的伙伴关系感到十分骄傲，双方就大熊猫的合作迄今已到了第48个年头，所以说‘美香’再次产仔应该是一个双方共同分享的成功，因为这不是单靠我们自己做到的，”蒙福特说，“我们很感谢中国同仁们、他们的知识以及与我们分享知识的慷慨。”

史密森学会国家动物园位于美国首都华盛顿西北部，又被称为美国国家动物园，它于1972年首次迎来大熊猫。史密森学会国家动物园与中国野生动物保护协会之间的大熊猫繁育协议将于今年底到期。据蒙福特透露，双方已就继续合作进行了“富有成效的讨论”。

因为新冠疫情，史密森学会国家动物园闭门谢客数月，近期才重新开放。蒙福特说，疫情对动物园运营影响尤其大，但大家坚持努力工作，大熊猫幼崽的诞生无疑提振了人们的情绪。

按照史密森学会国家动物园的传统，新生大熊猫通常会在100天时与公众见面，届时还会为其举行命名仪式。蒙福特说，现在需要给“美香”和幼崽独处的时间，让幼崽成长并变得强壮，等到它百天时，那将是又一个欢愉时刻。

(责编：艾雯、燕勐)