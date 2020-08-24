利比亚“国民军”说民族团结政府停火倡议属于“媒体营销”

新华社突尼斯8月24日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚东部武装“国民军”发言人艾哈迈德·米斯迈里24日说，利比亚民族团结政府总理萨拉杰此前有关停火及举行选举的倡议属于“媒体营销”。

米斯迈里在利比亚东部城市班加西举行的新闻发布会上说：“萨拉杰签署的这项协议是为了进行媒体营销，目前在苏尔特，正进行着一项以‘国民军’为目标的军事动员和设备运输行动。”

米斯迈里还说，在过去的24小时里，“国民军”发现土耳其的船只和护卫舰向苏尔特进发。他表示，“国民军”已准备对苏尔特和朱夫拉地区遇到的任何袭击进行反击。

萨拉杰本月21日宣布在该国境内实施全面停火，并呼吁明年3月举行总统和议会选举。利比亚国民代表大会主席伊萨也于当天发表声明支持停火和举行选举。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区，得到土耳其、卡塔尔等国支持；国民代表大会与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市，获埃及、俄罗斯、沙特阿拉伯等国支持。去年4月以来，“国民军”对的黎波里发起军事行动，与民族团结政府军队交战，目前交战双方正在中部城市苏尔特一带对峙。

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