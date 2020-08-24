国际原子能机构总干事24日访伊朗

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西定于24日访问伊朗首都德黑兰，以期说服伊朗政府同意国际原子能机构工作人员进入两处据信存放核物质或开展核活动的设施。

格罗西去年12月出任国际原子能机构总干事，这是他任职以来首次访问伊朗。

格罗西22日发布声明，说他将在德黑兰出席多场会议，“目标是推动多个未解决问题取得实质性进展”。他特别提到，这次访问将解决国际原子能机构工作人员进入伊朗两处设施的议题。

他说：“我同样希望与伊朗政府建立富有成效、合作的直接对话渠道。这对当下和今后都有价值。”

伊朗常驻国际原子能机构代表卡齐姆·加里巴巴迪当天在声明中回应，伊方“希望格罗西这次访问将加强互利合作”。

国际原子能机构理事会6月19日表决通过伊核准入问题决议草案。这项决议要求伊朗与国际原子能机构全面合作，向后者提供两处设施的核查准入。国际原子能机构在两份季度报告中说，那两处设施可能仍然存放未经申报的核物质或有核活动痕迹。

伊朗外交部回应，这项决议是一份“政治性而非技术性”决议，出台决议“完全没有建设性且令人失望”。伊朗议会国家安全和外交政策委员会6月23日发布声明，说国际原子能机构通过伊核准入问题决议“政治化”“不专业”。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。美国2018年单方面退出这一协议，恢复并追加对伊朗制裁。

国际原子能机构在伊核协议生效以后定期发布季度报告，长期证实伊朗履行协议承诺，即便在美国退出协议以后一段时间。

伊朗去年5月以来逐步中止履行协议部分条款，包括突破低丰度浓缩铀存量限制、提高浓缩铀丰度、启动IR-4型离心机和IR-6型离心机。

伊朗原子能组织去年11月确认，伊朗向福尔多核设施离心机注入铀气过程受国际原子能机构核查员监督。（包雪琳）（新华社专特稿）

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