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多方欢迎利比亚对峙势力宣布停火

2020年08月24日08:38  来源：新华网
 

利比亚民族团结政府和国民代表大会21日相继宣布停火，呼吁在中部城市苏尔特设立非军事区、举行总统和议会选举。

利比亚东部武装与国民代表大会结盟、与民族团结政府对峙，暂时没有回应上述消息。包括埃及、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、联合国的多方欢迎利比亚停火倡议。

【倡停火】

民族团结政府总理法耶兹·萨拉杰21日说，他下令所有部队立即停火、停止在利比亚全境的作战行动。

他敦促外国军队和雇佣军撤出利比亚，呼吁明年3月举行总统和议会选举，提议在中部城市苏尔特、朱夫拉设立非军事区。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入内乱，国内各派武装和政治势力分化为东西两大阵营。民族团结政府和支持它的武装控制首都的黎波里等西部地区；东部武装“国民军”与国民代表大会结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。目前双方在中部城市苏尔特一带对峙，最近几周交火较少。

国民代表大会主席阿吉拉·萨利赫·伊萨21日晚些时候说，支持民族团结政府的停火声明，支持外国军队和雇佣军撤出，支持在苏尔特设立非军事区。他没有提及朱夫拉。

伊萨说支持举行选举，没有明确时间。他提议把新政府设在苏尔特。

伊萨和萨拉杰都认为，鉴于新冠疫情蔓延，利比亚应该停火。

【表欢迎】

联合国利比亚问题代理特使斯蒂芬妮·威廉姆斯在一份声明中说，利比亚两方发出的停火倡议“为最终经和平政治途径化解利比亚长久危机提供希望”。

阿拉伯联合酋长国通讯社22日报道，海湾阿拉伯国家合作委员会欢迎利比亚停火倡议。

海合会成员国包括沙特、巴林、阿曼、科威特、阿联酋和卡塔尔，是海湾地区最主要的政治经济安全组织。

海合会内部不少成员牵涉利比亚局势。民族团结政府获得联合国承认，受卡塔尔、欧洲联盟、土耳其等方支持；与国民代表大会结盟的“国民军”获沙特、阿联酋、俄罗斯、埃及、法国等国支持。

德国外交部长海科·马斯说，最新发布的停火倡议为利比亚实现永久停火提供坚实基础。

马斯17日访问的黎波里，与民族团结政府方面对话，后续前往阿联酋，敦促阿方说服“国民军”领导人哈利法·哈夫塔尔参与谈判。

民族团结政府内政部长法西·巴沙贾在推特留言：“我们期待与美国、欧洲、土耳其、埃及和联合国合作。”

【存隐忧】

利比亚停火并非“板上钉钉”，原因是“国民军”一方暂时没有回应停火倡议。

伊萨和萨拉杰分别在停火倡议中呼吁停止封锁原油生产和出口，但哈夫塔尔7月就结束封锁原油生产和出口设定条件，暂时不清楚“国民军”方面的立场是否会松动。

哈夫塔尔设定的条件是石油收入应当交由境外一家银行保管，然后在利比亚各地区之间分配。另外，“国民军”要求审计利比亚中央银行石油账户先前的支出。

“国民军”方面本周早些时候说，将允许石油出口码头部分开放，出口一部分储存原油，从而换取收入以缓解东部地区电力紧张。

依据现有受联合国支持的协议，民族团结政府负责原油生产和出口，收入交由利比亚央行分配，包括支付利比亚全国的公共机构和政府雇员薪资。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
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