两场热带风暴预计前后脚登陆美国墨西哥湾沿岸地区

热带风暴“马尔科”和“劳拉”22日夜行经加勒比海，继续移动。美国国家飓风研究中心发布的预测轨迹显示，“马尔科”和“劳拉”24日将同时存在于墨西哥湾，两天内前后脚登陆美国墨西哥湾沿岸地区。

“马尔科”预计24日登陆路易斯安那州，“劳拉”26日在同一大片区域登陆。国家飓风研究中心认为，两场风暴将保持足够距离，不会交互影响。

风暴可能增强为飓风。美联社援引科罗拉多州立大学飓风研究员菲尔·克洛茨巴赫的话报道，至少从1900年以来，就没有两场飓风同时在墨西哥湾出现。上一次在墨西哥湾出现双热带风暴是在1959年，而上一次双风暴24小时内前后脚登陆美国是在1933年。

鉴于风暴登陆还有一段时间，具体情况仍存在一定不确定性。

美国路易斯安那州沿岸地区发布飓风监测信息，民众储备食品、水和其他物资。港口城市新奥尔良是其中之一，这里在2005年8月飓风“卡特里娜”过后受灾最重，居民至今心有余悸。

“卡特里娜”当年给美国墨西哥湾沿岸数州造成重大灾害，导致超过1600人丧生。

路易斯安那州州长约翰·爱德华兹21日夜宣布紧急状态：“现在还太早，不能确切知道双风暴将于何时、以何种方式影响路易斯安那州的哪些地方，但是到了做准备的时候。”

两场风暴预计均会带来8至15厘米降雨，大片地区可能发生洪涝灾害。美国国家气象局热带项目研究员乔尔·克莱因说：“墨西哥湾很多人将受到降雨和风暴影响。”

密西西比州州长泰特·里夫斯22日宣布密西西比州进入紧急状态。

“我们处于前所未有的情况，不仅将在接下来一段时间面临两场潜在风暴，还在应对新冠疫情。”里夫斯呼吁民众做好准备，如果有条件避免使用公共避难所。

“劳拉”22日夜的中心位于多米尼加圣多明各东南方向大约135公里，以每小时30公里的速度向西移动。“劳拉”最大持续风速约每小时85公里。

气象研究人员认为，虽然气象条件有利于“劳拉”增强，但它的路径涉及波多黎各、海地山区、多米尼加和古巴等，可能在抵达温暖的墨西哥湾水域时已被撕裂或减弱。

佛罗里达群岛处于“劳拉”可能途经区域。当地宣布紧急状态，强制要求居住在船只、移动房屋和房车内的人员撤离。

“劳拉”给波多黎各和美属维尔京群岛带来强降雨。波多黎各南部一些树木被连根拔起，大约20万用户断电，1万人断水。

另外，加勒比海岛安圭拉、安提瓜和巴布达的学校和政府大楼因“劳拉”关闭。

“马尔科”掠过墨西哥尤卡坦半岛与古巴间缝隙，继续向西北方向移动。“马尔科”最大持续风速达到每小时100公里，预计可能增强为飓风。

墨西哥金塔纳罗奥州州长卡洛斯·冈萨雷斯对“马尔科”偏离先前预测轨道、离开金塔纳罗奥州海岸松了口气，当地的旅游胜地坎昆因而躲过一劫。

依据美国国家海洋和大气管理局气候预测中心本月发布的报告，2020年大西洋飓风季可能“极度活跃”。

大西洋飓风季通常从每年6月1日持续至11月30日。据统计，一个大西洋飓风季平均出现12个命名风暴，其中6个演化为飓风，包括3个强飓风。8月4日，大西洋飓风季第九个热带风暴及第二个飓风“伊萨亚斯”给美国东海岸带来狂风暴雨，造成至少5人死亡。（陈立希）（新华社专特稿）

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