巴基斯坦制裁阿富汗塔利班

巴基斯坦21日晚发布针对阿富汗塔利班成员的金融制裁措施，包括塔利班首席和平谈判代表阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔以及多名隶属“哈卡尼网络”武装组织的成员。

“哈卡尼网络”是关联塔利班的极端武装组织，其头目西拉杰丁·哈卡尼同时身兼塔利班二号人物，也在巴方制裁之列。

美联社22日报道，自上世纪80年代起，许多塔利班领导人，包括“哈卡尼网络”组织的大小头目一直生活在巴基斯坦。当时，他们属于阿富汗“圣战者”一派，与美国结盟共同抵抗苏联对阿富汗的侵略。历经10年，苏联1989年2月撤兵。

按美联社说法，许多塔利班领导人在巴基斯坦有生意和物业，巴方宣布金融制裁的时机可以看做向塔利班施压，使其尽快加入阿富汗内部和平对话。

敦促塔利班加入阿富汗和解进程，是美国与塔利班今年2月底签署的和平协议第二步。塔利班与阿富汗政府分别释放对方在押人员是协议第一步。

塔利班政治事务发言人苏海勒·沙欣22日说，金融制裁措施已经实施一段时间，但是他提醒，任何针对旅行的限制都可能伤害和平谈判。“我们正要进入（寻求）阿富汗问题和平方案的另一阶段，因而需要放松那样的制裁和禁令。”

根据现阶段安排，阿富汗内部和平对话第一轮会谈将在卡塔尔首都多哈举行，后续对话将移至别处，包括德国在内的多个国家表态愿意提供会谈场所。

依据联合国先前通过制裁塔利班、冻结其资产的决议，巴方公布制裁名单。不过，除了塔利班，名单上还包括“基地”组织、“伊斯兰国”以及巴基斯坦塔利班运动组织等。

美联社援引匿名巴方安全官员的话报道，巴方发布制裁举措部分原因是为避免被总部设在法国巴黎的“金融行动工作组”列入黑名单。这一组织监控洗钱、追踪恐怖主义组织活动。

“金融行动工作组”去年把巴基斯坦列入“灰色清单”，即存在洗钱和资助恐怖主义高风险国家清单，巴方随后承诺做出改变。

按照美塔协议，美国已经开始撤出驻扎阿富汗的军事力量，不过启动阿富汗政府与塔利班的对话并不顺利，双方都指责对方拖延换囚，当前正为互换最后一批在押人员争执不下。（田野）（新华社专特稿）

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