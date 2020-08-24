疫情严峻　韩防疫第二阶段措施扩至全国

韩国保健福祉部长官朴凌厚22日说，韩国新冠疫情当前处于向全国扩散的重要关口。鉴于形势严峻，保持社交距离第二阶段措施的实施范围23日起扩展至全国。

韩国最大医院之一、位于首都首尔的峨山医疗中心一名护士确诊感染新冠病毒后，这家医疗机构22日一度部分关闭。

【扩大范围】

以首都圈教会为中心的聚集性感染继续向韩国各地扩散。韩国政府16日把首尔市和京畿道列为实施保持社交距离第二阶段措施的地区。这一阶段措施的实施范围19日扩展至仁川市。

保健福祉部长官朴凌厚22日宣布，为遏制疫情蔓延，保持社交距离第二阶段措施23日起扩展至全国。他说，江原道、庆尚北道等确诊病例较少和聚集性感染不多的地区，可以建议而非强制方式实施这一阶段措施。

韩国中央防疫对策本部22日通报，当地时间21日零时至22日零时，韩国新增新冠确诊病例332例，创3月8日以来单日新增确诊病例数新高。当天，韩国17个道（市）首次全部报告新增感染病例。

保持社交距离第二阶段措施主要包括禁止室内50人、室外100人以上聚集性活动，暂停开放夜店、网吧、KTV等场所，建议幼儿园、小学和初中把到校人数限制在三分之一、高中限制在三分之二。出现聚集性感染的地区所辖学校26日起将转为线上教学。

另外，韩国全国的海滩22日午夜起全部暂停开放。

【谨慎升级】

朴凌厚警告，如果疫情扩散在保持社交距离第二阶段措施扩展至全国后仍没有减缓迹象，韩国可能面临更为严峻的疫情。

韩联社报道，过去两周报告的确诊病例中，32%为65岁及以上老年人；感染源头不明病例占比达20.2%，创韩国防疫部门4月开始统计相关数据以来的新高。

朴凌厚说：“如果我们不能遏制目前（疫情）扩散（势头），等待我们的只会是一场更大的危机。”按他的说法，可能出现大邱和庆尚北道地区先前疫情局面的风险“比任何时候都高”。

因与宗教团体相关的大规模聚集性感染暴发，大邱和庆尚北道地区2月下旬一度成为疫情“重灾区”，确诊病例持续大幅增加。

韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬21日说，如果疫情持续扩散，政府可能把保持社交距离第二阶段措施提升至最高的第三阶段。不过，韩国国务总理丁世均22日在一场疫情应对会议上说，政府将审慎考虑升级至第三阶段。

“如果我们到了因疫情持续扩散而要把保持社交距离措施提高至第三阶段的地步，民众日常生活……将受巨大冲击，”丁世均说，“如果政府和民众团结协作，我们能够渡过当前危机。”

【护士染病】

首尔峨山医疗中心工作人员22日确认，这家医院耳鼻喉科病房的一名护士21日上午确诊感染新冠病毒。

峨山医疗中心随后关闭那名护士当班时所在大楼10层部分区域，要求与那名护士有过接触的所有医院工作人员、患者及家属做病毒检测。

院方说，完成针对那名护士的流行病学调查并判断院内传播风险极低后，医院22日晚些时候解除进入大楼10层的限制。院方推测，那名护士可能被丈夫传染，后者的母亲先前确诊感染。

另外，庆尚南道昌原市一家医院也出现一例护士确诊感染病例，导致医院急诊室紧急关闭。（闫洁）（新华社专特稿）

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