安倍“复工”开启“省力模式”

日本首相安倍晋三19日结束休假、回归工作后开启“省力模式”，即连续3天每天工作半天。安倍身边人说，只安排半天工作是为让安倍尽可能多休息。

共同社22日报道，安倍21日上午待在东京都内私人宅邸，下午前往首相官邸出席新冠病毒对策会议并与执政党自民党参议院干事长世耕弘成、自民党总裁特别助理高鸟修一会面。高鸟会面后告诉媒体记者，安倍与平常没有变化，“说了很多，还让我倾听有关经济对策的想法”。

安倍当天下午在首相官邸逗留大约4个半小时，随后直接返回私宅。

安倍现年65岁，因休假期间入院体检引发外界对他健康状况的猜疑。日本杂志《Flash》8月初报道，安倍7月6日在首相官邸办公室吐血。内阁官房长官菅义伟随后在记者会上回应，安倍身体“完全没有问题”。

菅义伟21日在一档电视节目中说，他“没有感到”安倍健康状况有异样。

按共同社说法，一些内阁成员和安倍身边人担心安倍健康，因为他半年多来领导日本抗击新冠疫情，1月底至6月底工作将近150天，仅7月和8月各休假3天，近期显露疲态。

安倍身边人说，只安排半天工作是为让安倍多休息，下周也将力争削减他出席的会议数量。另外，安倍现阶段暂不安排晚间聚餐。

安倍2006年首次就任首相，2007年宣布辞职。他2012年第二次当选，连任至今。（闫洁）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)