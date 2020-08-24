内塔尼亚胡宣布同意推迟预算案通过的截止时间

新华社耶路撒冷8月23日电（记者尚昊 陈文仙）以色列总理内塔尼亚胡23日宣布，他同意推迟联合政府预算案通过的截止时间，以避免议会解散和重新举行议会选举。

内塔尼亚胡在当晚的新闻发布会上说，将联合政府预算案通过的截止时间推迟100天，这一妥协方案是以色列目前的正确选择。他表示，以色列不久前与阿拉伯联合酋长国达成“历史性协议”，目前正在寻求与地区其他国家达成协议，加之新冠疫情的影响，以色列现在需要的是“团结而非选举”。

据以色列媒体报道，内塔尼亚胡同意推迟预算案通过的截止时间，可使该国暂时避免在一年多时间里第四次举行议会选举。

2019年4月以来，以色列先后举行了三次议会选举。今年5月17日，以色列新一届联合政府宣誓就职，结束了该国持续一年多的组阁僵局。

联合政府成立以来，内塔尼亚胡和中间党派蓝白党领导人甘茨在预算案等问题上分歧难消。内塔尼亚胡希望通过一份仅涵盖2020财政年度剩余时间的预算案，甘茨则坚持预算案应涵盖2021财政年度。

以色列法律规定，新一届政府宣誓就职后必须在100天内通过预算案。本次预算案通过的截止时间是8月24日晚。若届时预算案未获通过且政府未推迟截止时间，议会将自动解散，该国将不得不重新举行议会选举。

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