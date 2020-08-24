“国际军事比赛-2020”暨“军队-2020”论坛开幕　普京说有助加强国防交流合作

8月23日，中国参赛官兵代表入场。新华社记者 田定宇 摄

新华社莫斯科8月23日电（记者张骁 田定宇）“国际军事比赛-2020”暨“军队-2020”国际军事技术论坛开幕式23日在莫斯科远郊的“爱国者”公园举行。俄罗斯总统普京通过视频发表致辞表示，此次比赛和论坛有助加强各国之间国防领域交流合作。

普京说，“我们的客人将有机会了解俄罗斯武装力量的能力、国内外国防工业的最新成果以及成功的国际合作项目”，希望在“军队-2020”国际军事技术论坛框架内进一步推动相关合作。

8月23日，中国参赛官兵代表参加入场式。 新华社记者 田定宇 摄

普京表示，在安全与军事技术合作方面建立信任关系、共同寻求应对挑战的方案具有重要意义。多年来，国际军事比赛致力于加强友好关系，有助于开放、友好地交流经验。重要的是，举行国际军事比赛有助于国家之间、人民之间和平相处、相互理解。

俄罗斯总理米舒斯京在致辞时表示，“国际军事比赛-2020”将为参赛队员以及观众带来视觉盛宴，“军队-2020”国际军事技术论坛将为开展更多合作项目、加强国际军事技术领域合作提供平台。

8月23日，俄罗斯战机飞过“爱国者”公园上空。 新华社记者 田定宇 摄

米舒斯京说，俄罗斯国防工业不仅成功保障了俄武装力量需求，还加强了高科技军事产品出口。俄产军事产品有能力面对最激烈的竞争。

国际军事比赛由俄罗斯国防部发起，经过7年时间发展，已经逐步走上规范化轨道，成为具有一定知名度和影响力的开放型国际军事交流合作平台。

这是8月23日在莫斯科郊外的“爱国者”公园拍摄的开幕式表演现场。 新华社记者 田定宇 摄

“国际军事比赛-2020”于8月23日至9月5日在俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦举行，来自30多个国家和地区的156支参赛队参赛，参赛队员超过5000人。中国共派出6支参赛队，260余名官兵参加“坦克两项”“安全环境”“汽车能手”“侦察尖兵”“开阔水域”“空降排”6个项目比赛。

“军队-2020”国际军事技术论坛于8月23日至8月29日在“爱国者”公园、库宾卡机场等多个地点举行，来自70多个国家和地区的1500余家企业参会。

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