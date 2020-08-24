跨境电商助力东南亚经济加速复苏（国际视点）

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电子商务正成为助力东南亚经济复苏的一大引擎。新冠肺炎疫情防控期间，电商经济有效促进了消费回补和潜力释放。中国与东南亚地区在跨境电商领域始终密切合作，为东南亚经济尽快恢复提供有力支撑。

全球知名战略咨询公司贝恩公司发布的最新预测显示，2020年，东南亚地区网购人数有望达到3.1亿，相比去年翻一番。《谷歌淡马锡2019东南亚数字经济报告》此前预测，2019年东南亚电商市场规模为380亿美元，预计到2025年，该地区电商市场规模将达1530亿美元。蓬勃发展的电子商务，正成为推动东南亚经济恢复的重要力量。

持续释放增长潜力

在位于曼谷郊区的泰国TPI国际物流分拣仓库，尽管是周末，工作人员仍在紧张忙碌地分拣着从海外运至泰国的快递包裹，这其中有大量来自电商平台的网购快件。工作人员介绍，今年以来，仓库内的网购快件明显增多，由于人手不够，分发快件不及时，还会有不少着急的曼谷民众直接开车来仓库取件。曼谷居民孔妮卡告诉本报记者，受疫情影响，她今年上半年大部分购物在网上进行，在虾皮和来赞达等电商平台上下单次数都数不过来，相比往年大幅增加。

疫情防控期间，东南亚国家越来越多的消费者都选择通过电商平台购物，电商平台的同期营商数据普遍上扬。据不完全统计，今年3月至5月，东南亚地区的生活用品和外卖食品两项的在线交易量增长了50%至400%，不少卖家的在线销售额同比增长至少50%。泰国电子商务协会预测，2020年东南亚主要电商平台的卖家数量和产品销量将较2019年增加3倍。

东南亚电商巨头来赞达近日表示，近期线上超市RedMart在新加坡的周销售额增长了3倍以上，超过1.5吨的马来西亚滞销蔬菜被售完。另一东南亚电商巨头虾皮的公开数据显示，今年前4个月该平台仅在印度尼西亚就收获了1.85亿笔订单，订单总额同比增长120%。此外，虾皮平台的非中心城区网购用户明显上升，其中马来西亚市场增长达4倍，泰国和印尼均为3倍。马来西亚数据分析机构iPrice Group认为，电商经济在疫情防控期间迎来了爆发式增长，成为东南亚增长最快的行业之一。

泰国法政大学经济学院副教授阿颂西对本报记者表示，尽管增长十分迅速，但目前东南亚电商渗透率仍然相对较低，以泰国为例，电商渗透率大约只有3%。泰国及其他东南亚国家的电商发展呈方兴未艾之势，前景广阔。

促进区域整体发展

随着东南亚地区电商市场规模不断扩大，网购模式正逐渐影响着东南亚地区的商业形态，相关行业都在积极调整政策措施。

数据显示，目前菲律宾的电商市场规模正以每年20%至30%的速度增长。据当地媒体报道，随着电商平台崛起，今年首都马尼拉商场的空置率预计将达12%。菲律宾高力国际房地产集团研究部高级经理乔伊·邦多克表示，越来越多的消费者倾向于网络购物，实体商场必须作出改变，空置下来的建筑可以改造成仓储和物流中心，以迎合电商发展趋势。

今年6月，为改变疫情造成的业绩颓势，新加坡新达城购物中心首次在该中心的手机应用程序上进行了“购物节”直播活动，以“互动+娱乐”的方式，在线推广来自16家店铺的40多个折扣品牌，取得良好效果。新达城运营副主席安东尼表示：“现在消费者更加在意在线互动，我们必须打造好线上购物新模式，以便给消费者更好的体验。”

电商还为印尼农民带来了新机遇。印尼的农业合作社组织“蔬菜之家”，一直以来通过传统农贸市场向首都雅加达等大都市供应新鲜瓜果蔬菜。突如其来的疫情中断了传统市场的运转，该合作社的营业额也下降了60%以上。危机时刻，电商平台帮了大忙。通过与来赞达、虾皮等电商平台的合作，“蔬菜之家”帮助来自89个村庄的2500多名农民顺利售出了滞销的农产品。如今，印尼不少地方正大力发展数字农业，不少创业者的电商项目还得到了政府有关部门及大学的关注。

“疫情改变了许多民众的消费行为，以电商为代表的数字经济将创造出巨大价值。”新加坡国立大学商学院学者埃米尔·赫尔尼奇认为，疫情防控限制了民众出行，但跨境电商以强大的物流链发挥了重要作用，许多中小企业借助电商平台建立起新的供应链和销售链，实现了业绩增长。电商行业将成为引领东南亚经济加速复苏的重要引擎。

打造对华合作新亮点

在抗击疫情过程中，中国与东南亚国家在跨境电商领域始终密切合作，为东南亚经济加速恢复形成有力支撑。泰国椰青、马来西亚“猫山王”榴莲、缅甸芒果……众多东南亚特色产品，正通过电商平台热销，受到越来越多中国消费者喜爱。今年以来，东盟国家同中国的贸易往来克服疫情影响，呈现逆势增长的良好态势，跨境电商发挥了重要作用。

除直接在电商平台进行跨境贸易外，中国企业还给尚在发展初期的东南亚电商市场带来了成熟的经验技术和运作模式，帮助改善当地电商的技术、物流及支付体系，并将直播等新兴营销模式带到了东南亚。

以来赞达为例，该平台成立于2012年，业务遍及印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国等东南亚国家。2016年，中国电商巨头阿里巴巴投资来赞达并实现控股。据介绍，阿里巴巴入股之后，首先对整个电商平台进行了技术升级，随后又在东南亚十几个城市配备超过30个仓储中心，提高“最后一公里”物流能力。中国公司还帮助该平台提供多样化支付方式供消费者选择。如今，来赞达已发展成为东盟地区最大的电商平台之一，年度活跃消费者超过5000万。

中国企业还在其他多方面加强同东南亚国家的电商合作，如阿里巴巴与泰国和马来西亚合作共建了世界电子贸易平台，帮助中小商家数字报关、快速清关，缩短物流时间；京东联手泰国尚泰集团打造的在线购物平台JD Central，推出后已成为泰国十大网购平台之一。

2020年是中国—东盟数字经济合作年，电子商务已成为中国与东盟数字经济合作的新亮点。据东盟秘书长林玉辉预计，到2025年，东盟的数字经济将从2015年占GDP的1.3%提高到8.5%，“中国在发展数字基础设施等方面走在前列，是东盟推动本地区数字经济发展的珍贵伙伴”。阿颂西认为，东南亚国家应以数字经济合作年为契机，抓住机会同中国展开电商领域的交流和合作，进一步完善东南亚的电商发展格局，以电商为抓手推动区域经济尽快恢复。

（本报曼谷8月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 16 版）

(责编：岳弘彬)