人民网>>国际

和中国一起迎来增长（国际论坛）

阿颂西

2020年08月24日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　在当前世界经济最活跃的亚洲地区，全球第二大经济体中国将发挥越来越重要的经济辐射作用

　　

　　新冠肺炎疫情重创世界经济，世界银行和国际货币基金组织均认为世界经济衰退将不可避免。全球供应链正进行重大调整，经济全球化遭遇前所未有的挑战。

　　经济全球化的未来如何，我们是否仍然可以从中受益？这是泰国以及其他东盟国家必须要面对的问题。长远来看，我们确实需要平衡好经济的“内循环”和“外循环”。拥有6900多万人口的泰国是东盟第二大经济体，但在全球视野下，泰国经济仅占全球经济总量的0.59%，是一个体量比较小的经济体。虽然现在要着眼于扩大内需、适度减少外部依赖，但国际分工、国际市场对于像泰国这样的发展中国家依旧十分重要。

　　泰国把国际贸易合作的重点放在东盟和亚洲内部。值得一提的是，区域全面经济伙伴关系协定将为泰国提供更多参与国际合作的机会。在当前世界经济最活跃的亚洲地区，全球第二大经济体中国将发挥越来越重要的经济辐射作用。作为中国的近邻，东盟国家已经而且将继续从中受益。今年第一季度，尽管受到疫情等因素影响，东盟与中国贸易依旧活跃，东盟首次成为中国最大贸易伙伴。

　　中国是世界经济增长的重要引擎，也是经济全球化的重要推动力量。40多年来，改革开放让中国经济迅速增长，中国成为全球最大货物贸易国。搭上中国发展的“快车”“便车”，其他经济体就可以和中国一起迎来增长——这是中国对世界经济发展和经济全球化进程作出的重要贡献之一。在东盟国家看来，同中国发展经贸关系对双方都有利，这已成为普遍共识。中国一直积极推进有效的多边机制，例如倡议成立亚洲基础设施投资银行，区域各国通过多边合作机制参与到共同发展的进程中，实现互利共赢。

　　疫情对世界经济和经济全球化的影响显而易见。中国经济迅速从疫情的冲击中恢复过来，第二季度实现了同比3.2%的增长，这是非常了不起的成绩。我相信，中国经济发展将为其他国家创造更多机遇，并进一步带动世界经济的复苏。

　　（作者为泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月24日 03 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved