和中国一起迎来增长（国际论坛）

在当前世界经济最活跃的亚洲地区，全球第二大经济体中国将发挥越来越重要的经济辐射作用

新冠肺炎疫情重创世界经济，世界银行和国际货币基金组织均认为世界经济衰退将不可避免。全球供应链正进行重大调整，经济全球化遭遇前所未有的挑战。

经济全球化的未来如何，我们是否仍然可以从中受益？这是泰国以及其他东盟国家必须要面对的问题。长远来看，我们确实需要平衡好经济的“内循环”和“外循环”。拥有6900多万人口的泰国是东盟第二大经济体，但在全球视野下，泰国经济仅占全球经济总量的0.59%，是一个体量比较小的经济体。虽然现在要着眼于扩大内需、适度减少外部依赖，但国际分工、国际市场对于像泰国这样的发展中国家依旧十分重要。

泰国把国际贸易合作的重点放在东盟和亚洲内部。值得一提的是，区域全面经济伙伴关系协定将为泰国提供更多参与国际合作的机会。在当前世界经济最活跃的亚洲地区，全球第二大经济体中国将发挥越来越重要的经济辐射作用。作为中国的近邻，东盟国家已经而且将继续从中受益。今年第一季度，尽管受到疫情等因素影响，东盟与中国贸易依旧活跃，东盟首次成为中国最大贸易伙伴。

中国是世界经济增长的重要引擎，也是经济全球化的重要推动力量。40多年来，改革开放让中国经济迅速增长，中国成为全球最大货物贸易国。搭上中国发展的“快车”“便车”，其他经济体就可以和中国一起迎来增长——这是中国对世界经济发展和经济全球化进程作出的重要贡献之一。在东盟国家看来，同中国发展经贸关系对双方都有利，这已成为普遍共识。中国一直积极推进有效的多边机制，例如倡议成立亚洲基础设施投资银行，区域各国通过多边合作机制参与到共同发展的进程中，实现互利共赢。

疫情对世界经济和经济全球化的影响显而易见。中国经济迅速从疫情的冲击中恢复过来，第二季度实现了同比3.2%的增长，这是非常了不起的成绩。我相信，中国经济发展将为其他国家创造更多机遇，并进一步带动世界经济的复苏。

（作者为泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授）

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 03 版）

(责编：岳弘彬)