“中国医生的专业素养和责任感让人放心”（患难见真情 共同抗疫情）

8月19日是世界人道主义日，也是中国医师节。自1963年向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队以来，中国已向70多个国家派遣过医疗队。在各国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，中国又派出30余支抗疫医疗专家组，助力当地抗击疫情。中国医务工作者奔赴异国他乡，不畏艰苦、甘于奉献，用实际行动诠释着白衣天使大爱无疆的情怀。

填补当地医院技术空白

第一次接诊26岁的巴巴多斯姑娘罗斯玛丽时，中国心内科医生贾锋鹏面前摆放的病历足有半尺高。

不满4岁时，罗斯玛丽被查出先天性心律失常，其症状表现为反复心跳过快，可能诱发晕厥甚至猝死。近几年，她发病更加频繁，每天都得服用大量药物。

“中国医生来了！”2019年11月，中国医疗队抵达巴巴多斯的消息，让罗斯玛丽重燃希望。

看着她充满期待又小心翼翼的眼神，贾锋鹏给出了肯定答复：“这个病，我能治。”

贾锋鹏全力以赴。光有技术没有设备，手术没法推进。贾锋鹏和同事找到了一套心脏电生理标测系统，但这套尘封已久的老设备却没人会用。因交通受阻，技术员迟迟来不了。时间不等人。贾锋鹏辗转要来了300多页的全英文操作手册，先自己学习研究，然后培训所在医院来自不同国家的医护人员。大家多次模拟演练，又经过两例简单手术实操，确定可以安全进行独立手术。

今年7月，罗斯玛丽的手术取得圆满成功。当她的心电图变为正常的那一刻，这个国际化团队的成员——巴巴多斯医护人员、牙买加放射技师、古巴和菲律宾护士、委内瑞拉医生等，都情不自禁地欢呼起来：“贾医生，好样的！”“太棒了，真是个奇迹！”几位拉美同行高兴地跳起舞来。

“你不用服药了，可以正常生活了！”贾锋鹏的话让罗斯玛丽热泪盈眶。半个月后，她专程回到医院，邀请贾锋鹏参加她的婚礼，见证人生重要时刻。

9个多月来，中国援巴医疗队接诊患者约万例，完成手术150多台，参与危重患者抢救20多次，填补当地医院多项技术空白。巴巴多斯伊丽莎白女王医院医疗服务负责人哈里斯说：“中国医生非常出色，为护佑当地民众健康作出特别贡献。”

关爱救治先心病患儿

“叔叔，我能不能把收到的‘爱心包’转送给中国医生，他们在医院里更需要这些东西。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛计划与项目部主任谢莫尼勒刚接起电话，13岁的男孩都东就迫不及待地问道。

都东曾在中国云南治病。2018年1月，中柬两国签署《关于开展“爱心行”项目的谅解备忘录》，旨在帮助救治柬埔寨先天性心脏病患儿，由云南省阜外心血管病医院负责具体执行。两年多来，已有86名柬埔寨儿童得到救治，都东便是其中一员。

新冠肺炎疫情蔓延全球，中国医生始终牵挂着这群愈后的柬埔寨孩子，为他们送去的“爱心包”，有医用口罩、消毒液、洗手凝胶、体温计，还有一本柬文版预防新冠肺炎手册。

为了把物资留给更需要的人，不少领取了“爱心包”的儿童，像都东一样选择转赠给他人。“孩子们的病被中国医生治好了，他们心中充满了更多的爱。”谢莫尼勒感慨道。

年仅6岁的皮·娜莉是一个活泼可爱的小姑娘，也曾饱受先心病的折磨。“我家很偏僻，去一趟金边要先步行再转小巴、大巴，路上要走两天。”得知“爱心行”项目后，皮·娜莉的母亲带她来到金边，“我们一路风尘仆仆，中国医生给我们买吃买喝，嘘寒问暖，还送了许多玩具。”

收到“爱心包”后，皮·娜莉的母亲心潮起伏。“中国医生给我女儿看病治疗，照料她术后恢复，还牵挂着我们的健康，为我们送来防疫物资。”

如今，皮·娜莉正在学中文。“我长大了想去中国学医，将来也给小朋友治病，给他们买好多玩具……”

负责维和人员医疗保障

“后送申请已得到批准，航班时间为11点。”

“立即启动新冠肺炎疑似病例后送程序，各点位负责人迅速到指定位置集合！”

一声令下，中国第二十三批赴刚果（金）维和医疗分队后送组立即行动：值班护士协助病人穿着防护服，急诊医生检查救护车氧气存量，消杀人员准备清洗杀毒工作……8个不同点位官兵在20分钟内做好后送行前准备。

这是维和军医们进行新冠肺炎疑似病例后送演练的场景。

维和医疗分队所在的刚果（金）布卡武中国二级医院，负责任务区多国4300余名维和人员的医疗保障工作，在疫情期间承担新冠肺炎疑似病例接诊和后送病人任务。

使用了快20年的二级医院最初并不具备烈性呼吸道传染病收治条件，队员们自己动手改建隔离病房，重新分区，设置门诊预检分诊点，细化规范接诊流程，仅防护演练就开展了一个月之久。

“在如此困难的情况下，他们依然出色完成任务，中国医生的专业素养和责任感让人放心。”联合国刚果（金）稳定特派团南部战区司令穆罕默德·穆吉塔巴来医院视察时由衷称赞。

50岁的胸外科医师兼军务参谋曹文峰已两次参加维和任务，被队友称作“万能曹”。3名巴基斯坦士兵因汽油桶爆炸被严重烧伤，曹文峰连续30多个小时守护在伤员床旁，直到他们度过危险期。曹文峰说：“这里缺乏先进设备和完整的重症监护团队，我们只能用‘笨办法’——拿输液管和尺子配合去检测，所以要更加用心工作。”

据悉，第二十三批赴刚果（金）维和医疗分队即将完成一年的维和任务回国。8月20日，分队43人被授予联合国和平荣誉勋章。

（本报里约热内卢、曼谷、约翰内斯堡、北京8月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 03 版）

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