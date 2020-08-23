TikTok将就美方相关行政令提起诉讼

新华社洛杉矶8月22日电（记者黄恒）总部位于洛杉矶的互联网公司TikTok22日宣布，将就美国政府涉及该公司及其母公司字节跳动的行政令提起诉讼，以维护自身合法权益。

TikTok当天发布声明说：“近一年来，我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待，我们将通过诉讼维护权益。”

字节跳动证实，诉状将于当地时间8月24日提交，针对的是美国总统特朗普8月6日签署的行政令。

字节跳动表示，由于相关行政令可能导致公司在9月15日后无法向其1500多名美国员工发放工资，公司正在制订预案，积极联系海外银行和信投机构，寻找在行政令生效情况下能够为美国员工支付工资并维护他们其他合法权益的可能性。

据美国媒体报道，除计划24日提起的诉讼外，TikTok美国员工也计划发起针对特朗普的诉讼。将代表员工提起诉讼的互联网政策律师迈克·戈德温表示，特朗普签署的相关“禁令”属于行政越权，会损害公司员工宪法权利。

8月6日，特朗普签署行政令，称TikTok对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok及其中国母公司进行任何交易。目前，行政令中“交易”涉及范围尚不明确，美国商务部部长有权对此予以确定。

8月14日，特朗普再签行政令，要求字节跳动在90天内剥离TikTok在美国运营的所有权益，称该行政令是基于美国外国投资委员会的调查做出的。

TikTok美国总经理瓦妮莎·帕帕斯日前接受媒体采访时说，目前没有看到任何能够支持TikTok对美国国家安全构成威胁的证据，她对美国外国投资委员会的相关裁定感到失望。

中国商务部新闻发言人高峰8月20日表示，一段时期以来，美方动辄以所谓“国家安全”“国家紧急状态”为由，限制甚至禁止中国企业在美国开展正常的投资经营活动，以莫须有的罪名对中国企业施加交易禁令，毫无事实和法律依据，严重损害企业的正当权益，严重违背市场经济基本原则。敦促美方摒弃错误做法，停止对中国企业的无端打压，多做有利于中美两国经贸合作和人民福祉的事情。

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