疫情严峻　韩总统府启动“全天候”应急机制

韩国当前新冠疫情严峻，总统府青瓦台21日决定即日起启动全天24小时应急响应模式。

韩国总统文在寅当天说，一些地方出现妨碍流行病学调查或防疫措施的行为，应当被追究法律责任。

【“全天抗疫”】

青瓦台发言人姜珉硕在一份书面简报中宣布，青瓦台21日起开启“全天候抗疫模式”。

这一响应模式下，青瓦台秘书室长卢英敏将每天上午主持疫情紧急应对会议。青瓦台下设的国家危机管理中心将24小时跟踪全国疫情形势，青瓦台首席秘书室和防疫相关部门也将启动应急工作机制，随时掌握疫情动向。

韩国中央防疫对策本部21日通报，当地时间20日零时至21日零时，韩国新增新冠确诊病例324例。这是韩国3月8日以来时隔5个多月单日新增确诊病例再次突破300例。

以首都圈教会为中心的聚集性感染继续向韩国各地扩散。8月14日以来，韩国最近8天累计新增病例数接近2000例。

中央防疫对策本部本部长郑银敬在记者会上说，疫情向全国扩散的危险正在增加。除济州道，韩国其他16个道（市）都发现确诊病例且感染范围进一步扩大，医疗机构、疗养院、幼儿园等设施出现病例。

【严厉追责】

文在寅当天主持首尔市新冠疫情防疫紧急会议时说，应当采取“严厉措施”处置妨碍流行病学调查或防疫措施的行为，包括按照违反传染病管理法或涉嫌妨碍执行公务罪追究法律责任。

“如有必要，应当执行相关法律，”文在寅说，“包括寻求逮捕令或当场逮捕。”

韩国法务部长官秋美爱等官员21日发表“对国民谈话”，宣布政府将依法严惩一切恶意妨碍疫情防控的犯罪行为。

她说，妨碍疫情防控的行为主要包括违反限制聚集令、以伪造材料妨碍流行病学调查、对防疫人员施暴、不接防疫部门电话、逃离隔离点、集体拒绝接受病毒检测等。

【法官染病】

韩国西南部全州市防疫部门21日通报，当地一名法官新冠病毒检测结果呈阳性。韩联社报道，这是韩国首例在职法官确诊感染病例。

当地防疫部门说，染病法官40多岁，供职于全州地区法院。防疫人员正开展流行病学调查，以确定这名法官的感染路径。

韩联社援引当地官员的话报道，这名法官据信上周末去过首尔和京畿道，17日回到位于大田市的住所，次日返回全州，19日出现症状，20日接受新冠病毒检测并于21日早晨确诊。

全州地区法院说，这名法官本周没有主持任何庭审，工作期间一直戴口罩。这所法院目前已推迟所有定于21日开庭的庭审，对总计11层的办公楼紧急消毒，法院几乎所有工作人员被要求回家待命，染病法官办公室所在的7层完全封闭。

韩国法院行政管理部门21日建议，除特例，全国所有法院24日起应暂停庭审两周，以协助遏制疫情蔓延。（闫洁）（新华社专特稿）

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