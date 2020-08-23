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纽约《蓝色交响乐》展拉开东西艺术对话

2020年08月23日08:44  来源：人民网-国际频道
 

博物馆主厅展室展出的曹俊作品《潮》

人民网纽约8月22日电 （记者李晓宏）2020年的春夏，一个以蓝色为主题、东西文化互动的美术展《蓝色交响乐》穿越疫情风雨，日前再度亮相大纽约地区首先开门的纳苏郡博物馆，吸引着观众纷至沓来。

“没有哪种颜色像蓝色这样，在主旋颜色线上，占有首席地位。它代表着忧郁与神圣，常用来表现大海、天空以及人类的幻想，自古以来便受到东西方的共同青睐。艺术史上著名的艺术家如毕加索、马蒂斯等，似乎都有一个‘蓝色阶段’，正如我们刚刚从大灾难中复原一般。”纽约纳苏郡博物馆馆长查尔斯·莱利（Charles Riley）博士说，“人类值得为蓝色举办一个大展。”

据介绍，为筹办《蓝色交响乐》画展，纳苏郡博物馆的策展人们准备了一二年时间。从马蒂斯(Matisse)、毕加索(Picasso)、伊夫·克莱因 (Yves Klein) 到雷东(Redon)、保罗·克利(Paul Klee)，该展览集结了世界上著名的西方艺术大师作品。在蓝色主题下，不同时代、不同文化中最富于探索激情的艺术家们，纷纷投入到代表情感的这一神秘色彩的诠释中，并将时代的精神与个体的创造力淋漓尽致地体现在该画展的作品中。

“为在世界艺术史层面讨论蓝色主题，我们邀请了两位中国艺术家曹俊、韩沁参展。”查尔斯·莱利说，“他们的作品展现东方哲学的蓝色，与世界著名大师们并排出现在博物馆中，体现艺术作品跨越时空，超越文化的对话。”

在博物馆主厅展室，旅美艺术家曹俊2018年创作的三联画《潮》气势磅礴，赫然夺目。曹俊用毛笔的笔锋描绘海潮翻涌激起的蓝色巨浪，并以V型构图营造视觉效果，张力十足，浪漫奔放。“V”口上方，气旋型的蓝色浪花闪烁着青金石的光泽，深邃瑰丽，气韵流畅，堪称《蓝色交响乐》展的高潮乐章。

“曹先生的画作充满力量，慑人心魄。”查尔斯·莱利介绍，因为曹俊的参与，此次展览投放在美国公路的广告牌上，第一次出现了中文，他的名字与毕加索、马蒂斯等参展大师一同发布。

“色彩体现一种情感。”曹俊酷爱蓝色，他将东方的笔墨与西方的色彩相结合，形成自己独特的绘画语言，作品多以海洋、宇宙为素材，借以唤起人们对环境的爱护和对大自然敬畏与眷恋，体现了现代东方人对于宇宙的终极思考。

《蓝色交响乐》展览将延至11月结束。 

(责编：徐祥丽、杨牧)
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