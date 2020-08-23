“从大海到大海，从平原到雪山，所有的人都注视着你啊，中国……”在远隔重洋的地球另一端，诺贝尔文学奖获得者、智利诗人聂鲁达表达着他对中国的热爱。这位中国人熟悉的老朋友在智利有3所故居，一个在圣地亚哥市，一个在黑岛，还有一个藏在瓦尔帕莱索的一条普通巷子里。

瓦尔帕莱索是世界文化遗产，聂鲁达说，“如果你走过瓦尔帕莱索的每一级台阶，那么你将会环游世界。”在厌倦了都市的喧嚣后，1959年，聂鲁达选择了这个“向天上凹陷的城市”，继续着他的诗和远方。

走在瓦尔帕莱索起起伏伏的大街上，停下脚步问问当地人，每个人都能指出通往诗人故居的方向，并讲上半天他们知道的轶事。这座看上去不起眼的5层小楼面积不大，却满足了聂鲁达的独特要求：地势不高不低、安静又不寂寞，房间个性又舒适；街区不引人注目，既看不到邻居也听不到邻居家的声响；生活独立又交通便利，还要很便宜。

聂鲁达给这个房子取名“塞巴斯蒂安娜”（见图，李晓骁摄），据说小楼一开始只有3层高，第三层还是个鸟舍。起初，聂鲁达还是觉得房子太大，于是找到他的朋友雕塑家玛利亚·马特内尔和她的丈夫弗朗西斯科·贝拉斯科，两家人一起把这栋小楼合买下来。经过大约三年时间的装修，5层高的塞巴斯蒂安娜终于落成，他们在1961年9月18日智利国庆日那天正式入住。

“我建造这栋房子。他们先把房子盖在空中，我随之将旗帜升上空中，让它风中飘扬，让它悬挂苍穹，悬吊星辰，在白日，在黑夜。”聂鲁达在《给塞巴斯蒂安娜》一诗的开头写道。这是一座面朝大海的房子，每一层都可以看到浩瀚的太平洋，登高望去，瓦尔帕莱索美丽又繁忙的海港尽收眼底。聂鲁达想把塞巴斯蒂安娜改造成“玩具屋”，一个到处能召唤童年时光的地方。

如今，小楼的一、二层用作陈列室，一层还出售与聂鲁达相关的纪念品。第三层是聂鲁达的客厅，摆放着他从各地收集的“玩具”。客厅有一个很特别的吧台，摆放着各式酒瓶，他认为即使是白水，盛在彩色罐子里也更好喝。客厅两侧的落地窗十分通透，坐在这里朝着大海，与客人谈笑风生，彼时的诗与远方是聂鲁达的追求，也是他真正的生活。

四层是诗人的卧室。一张大床正对着海港，屋内陈设充满了中国元素，就连衣柜的门都绘着中国的仕女图。聂鲁达一生3次到访中国，是诗人艾青的挚友，东方文化始终吸引着这位南美友人。

最上层是书房，是他集中精力“思考人生”的地方。由于不可以拍照，游人似乎都在努力记忆故居的点滴，将诗情画意留在脑海里。

每个新年，瓦尔帕莱索海港都燃放焰火，聂鲁达喜欢在这里看烟花。1973年的新年，聂鲁达在这里看过人生最后一次烟花，他绚烂的一生也在这年画上句号。

1973年，塞巴斯蒂安娜因智利内乱被毁。1991年，在多方帮助下终于重新修复，次年作为博物馆向公众开放。2012年，塞巴斯蒂安娜被列为智利国家历史文物。

聂鲁达说：“当华美的叶片落尽，生命的脉络才历历可见。”艾青说：“你爱海，我也爱海，我们永远航行在海上。”塞巴斯蒂安娜记录着诗人们的共鸣，聂鲁达用诗意的足迹铺陈出人生的传奇，跨越大海，在遥远的东方凝聚起友谊。

《 人民日报 》（ 2020年08月23日 07 版）

(责编：杨光宇)