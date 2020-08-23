用画笔讲述一带一路故事

丝绸之路——向世界敞开之门（油画）

雷米·艾融（法国）

中国国家画院供图

不久前，《“一带一路”国际美术工程作品展》在中国美术馆开展，来自“一带一路”沿线国家的中外艺术家们申报创作的近200件美术作品集中展出，展品涵盖中国画、油画、版画、雕塑等多种类型。展览以跨文化的形式与内容，延续丝绸之路的文化交流与互鉴。展品中既有以中国画形式绘就的《自由之路——坦赞铁路》《巴格达之梦》等国际主题画作，又有以油画创作的《库车峡谷》《通往酒泉航天城的“通天路”》等中国风光；既有中国美术家描绘的多瑙河沿岸城市风景，又有外国艺术家眼中的丝绸之路。

本次展览作品题材广泛、内容丰富。流连其中，观众时而感叹江山多娇，时而赞美异域风情；有时似听见驼铃声声，有时又仿佛走进历史场景。一幅幅精雕细琢的写实作品带领观众徜徉丝绸之路，一件件富有想象力的展品让人们充分领略过往历史文化交融的魅力。无论是壮观恢弘的全景式描绘，还是细致入微的近焦特写，都主题鲜明，从不同角度挖掘和阐释了“一带一路”倡议深厚的历史文化内涵，也展现出当代美术创作的蓬勃态势。

进入展厅，首先映入眼帘的是两尊写意风格的人物雕塑，两人身着各自国家的传统服饰，似乎在交流着什么。这是中国美术馆馆长吴为山的作品《超越世空的对话——意大利艺术大师达·芬奇与中国画家齐白石雕塑》。作品中，达·芬奇与齐白石分立于一艘船的两端，齐白石手拄一根长长的节杖。这件作品的灵感来自于雕塑家在意大利威尼斯旅游时，想象两位东西方文化艺术的代表人物，在人类文明长河中一同泛舟的情景。长杖意喻丝绸之路，连接着东方和西方。

走在弧形长廊上，两幅生动的人物画引人注目。一位身着传统服饰的阿拉伯姑娘坐在船上，望向远方。她将太阳眼镜架在头上，右手拿着手机。人物塑造既延续传统，又兼具时尚。画作下方标注着作品名称：《尼罗河奔向远方》。另一幅作品名为《牵骆驼的埃及少年》，烈日炎炎，身着白色长袍的埃及少年站在高大的骆驼旁，为生活忙碌着。这两幅油画作品是画家张祖英两次去埃及考察的艺术成果，此次展览展出了“埃及纪事”组画中的5幅，传递出画家对辉煌的古埃及文明与当代埃及社会现实的思考。

再往前，便走进一片蓝白相间的世界，4幅希腊风景组画映入眼帘，题为《地中海的明珠》，作者是画家沈行工。作品分别表现了雅典卫城遗迹、海岛集镇、港湾、民居等场景，组画不仅在题材内容上具有相关性，在绘制手法和艺术风格上也保持一致。画家在希腊写生时发现，无论从形态还是色彩的角度看，希腊的风景都为油画创作提供了很好的造型元素。在这组作品中，各种不同色泽倾向的蓝色、白色与不同层次的灰色交相辉映，编织出具有地中海情调的风景画。

千百年来，不同国家、不同民族的人从丝绸之路上走过，人们开放、友好、进取、坚韧的品格风貌，成为丝路题材艺术创作的重要主题。画家文国璋长期在帕米尔高原采风，专注于描绘塔吉克人的生活与文化。他参展的油画作品《塔吉克闺房里的新嫁娘》描绘了塔吉克民族的传统婚礼。画中，塔吉克新娘的闺蜜到闺房与新娘做伴，新娘的母亲和姑母为她梳妆打扮，这是新娘出嫁前与家人享受亲情的时刻。关注与探索塔吉克绘画题材，既是画家的热情所在，也是他艺术创新的不竭动力。

文明交流互鉴，贯穿“一带一路”国际美术工程的始终。来自法国、意大利、德国、尼泊尔、日本、印度、乌克兰、约旦、美国、乌兹别克斯坦等多个国家的艺术家们参加了此次美术工程。法国画家雷米·艾融用《丝绸之路——向世界敞开之门》诠释他心中的丝路精神内涵；意大利画家路易吉·多尼用灿灿余晖和点点星光来表达《丝绸之路上的狂喜》；乌克兰画家米哈伊·顾依达将来自丝绸之路沿线不同国家的人与景同框而置，来说明《丝绸之路——无界》的主题……

“一带一路”沿线生动多彩的地域风貌、人文风情为艺术家们提供了丰沛的创作源泉。自2014年以来，中国国家画院多次组织中外艺术家们进行“一带一路”采风写生活动，采风路线包括沙漠、草原、南方、海上丝绸之路4条线路，海外写生足迹遍及“一带一路”沿线多个国家和地区。跟随中外艺术家们的视角，欣赏“一带一路”沿线上的别致风情，仿佛走进丝绸之路的历史画卷，饱览名山胜景。

走出美术馆，恰如结束一趟丝路之旅，一趟由古至今的穿梭之旅，一趟东西方诗情画意交融之旅。美术馆外，阳光洒在金黄色背景的展览海报上，犹如丝绸之路沿线的茫茫大漠中，声声驼铃萦绕耳边，诉说着“一带一路”上无尽的故事、无限的希望。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年08月23日 07 版）

(责编：杨光宇)