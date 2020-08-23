“为全球经济复苏提供支撑”（外媒看中国）

近日，武汉水上音乐节引发外媒热议。外媒认为中国成功遏制新冠肺炎疫情，经济社会恢复正常，展现出强劲活力。中国在世界主要经济体中率先复苏，为世界经济注入动力和信心。

西班牙《世界报》网站日前发表文章称，中国是新冠肺炎疫情期间首个经济明显复苏的主要经济体。随着疫情得到有效控制，中国社会生活基本恢复正常，国内旅游业重新启动。中国第二季度国内生产总值同比增长3.2%，超出预期。

西班牙《阿贝赛报》日前刊文称，水上音乐节的举办显示出武汉正在摆脱疫情影响，恢复正常生活。自5月中旬以来，武汉所在的湖北省新增病例数都保持在低位。为了吸引更多游客，刺激消费，湖北省近400家旅游景区日前宣布对全国游客免收门票。

俄罗斯国际文传电讯社日前报道称，中国的旅游公司的股价正在稳步增长，显示出投资者对旅游市场的信心逐步恢复。报道还提到，海南免税购物额度的提高，将进一步拉动当地旅游业的发展。

俄罗斯卫星通讯社近日发表多篇文章，对中国电影市场进行报道。文章称中国是世界第二大电影市场。中国影院7月20日复工后，客流恢复明显，票房增长强劲。数据显示，截至北京时间8月20日零时，全国票房已超10.1亿元人民币，超过3300万人次观影。随着新片陆续上映，中国国内电影市场有望逐步恢复正常。

“目前，中国是摆脱疫情影响的标志和象征。”俄罗斯高等经济大学能源分析中心主任维亚切斯拉夫·库拉金在接受今日俄罗斯通讯社采访时表示，中国向全世界展示出如何有效摆脱新冠肺炎疫情影响，中国的经验很有意义。由于经济复苏，能源需求强劲，中国在石油市场价格稳定方面发挥了重要作用。

中国国家统计局公布的7月经济数据显示，主要指标继续回暖，中国经济继续保持稳定复苏态势。英国路透社日前刊发报道称，中国经济增长对世界经济复苏是一大利好消息。文章说，中国经济重回增长轨道是经济学家的普遍预期，中国经济强劲复苏态势说明中国经济今年仍然能实现正增长，牛津经济研究院预测今年下半年中国经济将增长6%。

美国彭博社报道分析认为，中国经济是全球主要经济体中复苏最快的，原因在于中国制造业强劲复苏。中国成功遏制了疫情，7月出口增长达10.4%。报道尤其关注中国“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，认为“双循环”发展模式将更好发挥内生动力的作用。

《俄罗斯报》网站日前发表评论称，中国的经济复苏给世界带来信心。文章称，中国经济的恢复为全球生产和供应链的稳定提供了强大动力。中国政府提出，保持外贸稳定，积极利用外资，共建高质量的“一带一路”，以及促进贸易和投资便利化等多方面扩大开放的措施，“将为全球经济复苏提供支撑”。

（本报布鲁塞尔、莫斯科、马德里8月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月23日 03 版）

(责编：杨光宇)