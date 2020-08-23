据当地媒体报道，巴基斯坦国家经济理事会执行委员会日前批准了中巴经济走廊下融资规模最大的交通基础设施项目——巴基斯坦一号铁路干线升级改造项目。该项目将对全长2655公里的铁路干线进行升级改造，项目完工后列车时速将从当前的65至110公里提升到165公里，运力将从每日单向34列增加到171列。

巴基斯坦铁道部长艾哈迈德表示：“一号铁路干线升级改造项目是中巴经济走廊乃至巴基斯坦历史上最为重要的项目之一。在当前新冠肺炎疫情的严峻考验下，巴基斯坦政府全力支持中巴经济走廊建设。该项目将系统性改革升级巴基斯坦铁路运输，创造15万个本土就业岗位，产生巨大的经济和社会效应。”

《今日巴基斯坦报》评论称，一号铁路干线升级后不仅将从根本上改变巴基斯坦的区域联通和商贸发展面貌，还将在巴从农业经济向工业经济过渡的进程中发挥催化剂作用。

目前，中巴经济走廊建设捷报频传。中巴经济走廊能源项目提供了巴基斯坦全国1/3的电力供应。今年上半年，巴基斯坦卡西姆港燃煤电站的发电量较去年同期增长18%。截至8月18日，卡西姆港燃煤电站自首台机组投产发电以来实现安全生产1000天，累计发电量超过225亿千瓦时，其中2020年度发电量达到60.36亿千瓦时。

在西北部的开伯尔—普什图省，喀喇昆仑公路二期工程赫韦利扬至塔科特段实现全线通车；在东部的旁遮普省，拉合尔轨道交通橙线项目完成联调联试（见图，资料图片）；在西南部的俾路支省，瓜达尔新国际机场建设进入第二阶段，瓜达尔港正式启动阿富汗转口贸易……

在巴基斯坦可持续发展政策研究所近日举办的瓜达尔港发展研讨会上，“瓜达尔现象”受到热议。中国驻巴基斯坦大使姚敬表示：“瓜达尔港正在发挥对巴基斯坦特别是俾路支省的经济辐射作用，促进了区域互联互通。尽管面临新冠肺炎疫情的挑战，瓜达尔港的建设始终保持良好势头，充分体现了中巴两国人民不畏困难、坚韧专注的品质。”

巴基斯坦正义运动党中央新闻书记艾哈迈德·贾瓦德在接受本报记者采访时说：“中巴经济走廊建设正在为巴基斯坦经济复苏注入信心。疫情给经济发展造成了挑战，但也更加凸显了中巴经济走廊的价值。走廊建设改善了巴基斯坦的基础设施，增强了巴基斯坦应对风险的能力，加速了巴基斯坦工业化进程。”

（本报伊斯兰堡8月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月23日 03 版）

(责编：杨光宇)