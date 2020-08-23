杨洁篪同韩国国家安保室长徐薰举行磋商

本报韩国釜山8月22日电 （记者张悦、马菲）8月22日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在釜山同韩国国家安保室长徐薰举行磋商。

杨洁篪积极评价中韩关系发展成果，他表示，在习近平主席和文在寅总统战略引领下，中韩关系保持良好势头。双方携手抗疫，两国疫情得到有效控制，各领域合作扎实推进，成为国际典范。中方愿同韩方共同努力，加强高层交往和战略沟通，积极推进发展战略对接，发掘和培育双边合作新增长点，活跃经贸和人文交流，推动中韩战略合作伙伴关系迈上新台阶。

杨洁篪指出，中方主张发展相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，愿同韩方加强多边领域国际合作，维护多边主义和自由贸易。支持韩方发挥中日韩合作主席国作用，推动区域经济一体化。支持半岛南北双方改善发展关系，推进和解合作，愿同有关各方一道为推动半岛问题政治解决进程发挥建设性作用。

徐薰表示，韩方高度重视发展对华关系。中方成功应对疫情并实现社会经济恢复正常，这是在习近平主席卓越领导下中国人民取得的宝贵成就。韩方期待与中方密切高层交往，全面深化各领域交流合作，共同构筑半岛永久和平，积极推进韩中日合作各项议程，在国际事务中维护多边主义，为国际抗疫合作做出新贡献。

双方还就亚太形势等交换了意见。中方阐述了对中美关系的原则立场。

《 人民日报 》（ 2020年08月23日 03 版）

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