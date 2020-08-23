听二战老兵讲过去的故事（全球抗疫进行时）

在俄罗斯社交媒体上，97岁的齐娜伊达·科尔涅娃是一位很火的视频博主。

1942年，19岁的她加入苏联红军，投身卫国战争，担任过防空炮手，还获得了二级卫国勋章等荣誉。战争结束后，科尔涅娃回到圣彼得堡成为一名小学老师。

今年，新冠肺炎疫情肆虐，自我隔离在家的科尔涅娃看着电视新闻里不断增长的病例数很揪心。她的女儿和孙女都是医生，深知医生工作不易。医务人员在抗疫一线舍生忘死，让她非常感动。

“抗击疫情的医生们不惜献出自己的生命，我们也要为他们做些事情。”科尔涅娃听说国外有百岁老人通过健步走募捐，受到了启发，“我虽然腿脚不灵便，不适合运动，但是我有很多故事可以讲给年轻人听。”

在家人的帮助下，科尔涅娃的第一条视频上线了。视频中，衣服上挂满军功章的科尔涅娃告诉大家，她讲故事，是为了给那些在抗击疫情中感染新冠肺炎甚至牺牲生命的医生家庭募集善款。

为了帮助科尔涅娃实现梦想，她的家人组成了一个20人的团队：孙女丽娜负责拍摄视频，曾孙女婿迪玛剪辑视频，有的亲戚四处联络募捐渠道，还有的负责整理在抗击疫情中牺牲的医护人员名单。

科尔涅娃的视频不定期更新，一直持续到现在。每一段视频中，她都在讲述自己的战争经历或青春岁月的奋斗故事。这些琐碎的记忆片段，被时光打磨得熠熠生辉。她的故事吸引了很多观众。“非常感谢您。您在战争中拯救了生命，现在依然在帮助其他人。向您致以深深的敬意。”每一段视频下，都写满了类似的留言。还有年轻人留言表示，受到科尔涅娃老奶奶的鼓舞，他也要投身抗疫志愿活动，去帮助他人。

科尔涅娃的善举受到越来越多人的关注。全俄退伍军人和劳工社会组织的官网显示，目前，科尔涅娃已经募集到455万卢布（约合42万元人民币）的善款，149个医生家庭因此获得资助。不久前，在一次视频连线活动中，俄罗斯总统普京称赞科尔涅娃：“您这么大年纪，仍能迸发出巨大能量去帮助他人，令人钦佩！”

“疫情还没有完全结束，还有人在遭遇不幸。我的故事还会继续讲下去，希望能帮到大家。”科尔涅娃说。

（本报莫斯科8月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月23日 03 版）

(责编：杨光宇)