中非光伏合作惠及更多非洲民众

近年来，光伏发电正成为非洲新能源发展热点，也成为中非基础设施建设重要合作内容。中非合作惠及更多非洲人民，越来越多非洲人家里亮起了灯光。

“电站的建设和运营给村庄带来生机和活力”

在肯尼亚东北省，蜿蜒的塔纳河畔，一块巨大的“蓝板”镶嵌在金黄的热带稀树草原上。这块“蓝板”由超过20万块光伏板安装构成，占地85公顷，是肯尼亚乃至东非地区规模最大的光伏发电站项目——加里萨50兆瓦太阳能发电站（见上图，资料图片）。该电站大大降低了当地清洁能源价格。肯尼亚电力部门以每度12先令（约合0.12美元）价格购电入网，比当地之前柴油发电还要便宜8先令。

该电站由肯尼亚能源部筹建，中国进出口银行融资，中国江西国际经济技术合作有限公司与晶科能源控股有限公司组成联合体，负责设计、采购、施工、安装及培训，于2019年年底竣工并网发电。

电站附近拉赫马村的村长盖迪见证了电站带来的巨大变化。电站建设之前，村里只有几家商店依靠柴油发电照明，人们日落而息。由于无事可干，村民们大多选择外出打工。电站建设过程中许多村民找到了工作，还学到了技术。盖迪说：“电站的建设和运营给村庄带来生机和活力，之前夜里村庄几乎不见灯光，现在家家都有了电灯，夜生活也开始丰富起来了。”商人萨加尔说，低廉的电价和夜生活的兴起，让他的钱包也鼓了起来，“稳定的电力让村民们的很多梦想成真！”

肯尼亚农村电气化和可再生能源公司负责人彼得·姆布瓜说，该发电站年均发电量8754万千瓦时，可满足附近35万人用电需要，惠及东北省首府加里萨郡一半的人口。

水力发电在肯尼亚供电结构中占比超过50%，每到旱季，水电受限，严重影响电力供应。光伏发电较好缓解了枯水期的缺电难题。肯尼亚总统肯雅塔高度评价这一项目，称稳定供电将大大促进当地经济发展。

“晚上不仅能看电视，孩子还可以读书学习”

赞比亚首都卢萨卡郊区农户兰比的茅草屋虽没有通电，但他却用上了电。茅草屋旁有几块光伏板、太阳能充放电控制器和蓄电池组，四达时代公司的家用光伏供电系统解决了他的用电难题。兰比说：“自从有了光伏发电，我们家结束了点煤油灯的历史，现在晚上不仅能看电视，孩子还可以读书学习。用上太阳能真是太好了。”

2018年年底，四达时代开始在肯尼亚、赞比亚开展离网微型光伏业务。在电力覆盖难以到达的非洲广大乡村，离网微型光伏供电系统以其发电的经济性、无污染、寿命长、安全系数高、使用便捷等优点，受到非洲客户的欢迎。由于可以通过分期付款方式购买，广大农村用户也可以负担得起系统的费用。目前，该公司已将光伏业务拓展到乌干达、坦桑尼亚、卢旺达等国，为数以万计的非洲家庭带来光明和欢乐。

“商业光伏解决方案将更具吸引力”

国际能源署的报告认为，去年全球将近70%的缺电人口在非洲。2018年，撒哈拉以南非洲约80%的企业因频繁停电蒙受损失，阻碍经济增长。彭博社新能源财经最新报告认为，撒哈拉以南非洲微型光伏发电市场2030年价值将达1280亿美元。

中方使用多种融资方式，支持非洲光伏发电项目和输变电、电网项目的建设，助力非洲改善电力供应，促进经济增长。随着光伏设备价格下降，光伏发电正成为非洲新能源发展热点。“‘后疫情时代’，商业光伏解决方案将更具吸引力。”南非商用光伏企业负责人奈杜说。

越来越多拥有较强实力的中资企业积极参与到非洲光伏发电建设中：今年2月，葛洲坝集团宣布在乌干达参建500兆瓦光伏项目；赞比亚国家电力公司5月与中国电建正式签署600兆瓦光伏电站合同，总投资额5.48亿美元；晶科能源在非洲光伏市场占据近30%份额……

与此同时，中国还积极向非洲国家提供人才培训、创建技术转移机制，通过建立可再生能源合作发展促进中心等为非洲国家能源行业发展贡献力量。中国企业为非洲最大的阿尔及利亚233兆瓦光伏电站提供高效组件，为非洲20个足球希望中心足球场安装光伏照明设备，连续承办两届“光伏技术与应用国际培训班”，还向多个国家输出相关技术成果。

（本报约翰内斯堡8月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月23日 03 版）

(责编：杨光宇)