中国驻南非使馆临时代办出席华为“未来种子”项目开班仪式

人民网约翰内斯堡8月22日 （王磊）8月21日，中国驻南非使馆临时代办李南出席华为南非公司举办的2020年南非“未来种子”项目网络开班仪式并致辞。南通讯部部长亚伯拉罕斯、华为南非公司总经理范文及“未来种子”项目2020届学员和南非媒体等60余人参加。

李南首先祝贺此次获选“未来种子”项目并参加培训的南非优秀大学生，并表示，今年受疫情影响，华为充分利用线上教学，将今年的“未来种子”计划名额从过去每年10名扩大为50名，相信能让更多致力于ICT事业的大学生受益。希望各位学员积极投入学习，欢迎在疫情结束后到中国实地参访。

李南并赞扬华为公司过去20多年扎根南非等非洲国家，为当地电信产业发展、培训信息与通讯人才、服务回馈当地社会等所做突出成绩和贡献。李南说，华为是非洲国家通讯事业发展的重要参与者，业务已覆盖非洲54个国家，累计培养非洲ICT人才逾5万，创造了大量就业岗位。华为服务80%南非人口，本地雇员比例超50%，连续多年获得南非最佳雇主称号。新冠疫情暴发以来，华为积极承担社会责任，迄已向南非捐赠100万兰特及100万只口罩。

李南指出，华为为世界上170多个国家提供服务，至今没有一个国家发现有安全问题或就安全问题进行投诉。美国和其他五眼联盟成员国公然宣称华为产品存在“后门”等安全风险，美国以所谓“国家安全”为由对华为进行全面制裁，并胁迫盟友禁用华为技术，完全是高度政治化的操弄。这些所作所为无疑将人为割裂全球价值链和供应链，严重破坏和扭曲国际市场。与此同时，美国自身难以提供相应的技术和设备，必将影响他国的发展权利，严重损害他国利益，这是赤裸裸的霸权行径。事实上，除个别盟国外，170多个国家仍然继续与华为保持合作关系。

李南感谢拉马福萨总统、亚伯拉罕斯部长以及南外交部等多次公开支持华为、坚定同华为开展合作，并表示中南是全面战略伙伴，信息技术基础设施建设和互联互通是中南合作的重要内容。中方坚定支持南非将数字经济作为推动国家发展的核心动力，探索自主发展道路，通过与华为合作引领非洲大陆5G建设与发展。

亚伯拉罕斯部长高度评价南中全面战略伙伴关系以及华为等中国企业为南非经济社会发展所做卓越贡献。她说，新冠疫情再次凸显ICT技术的重要性，互联网为我们实现真正的平等提供了机会。华为是南非实现5G的重要战略伙伴，南非不会排除任何合作伙伴，希望在现有良好合作基础上继续推进国际协作，特别是通过中国的先进技术和服务，建设具有南非特色的数字通讯行业。亚伯拉罕斯感谢华为南非公司为年轻“未来种子”学员提供培训，希望他们珍惜机会、学以致用，为南非推进数字化进程，恢复经济、实现平等，不断开创更加繁荣美好未来发挥重要作用。

“未来种子”2019届学员代表表示，中国是一个伟大的国家，华为提供的培训项目让他们有机会认识和了解中国、掌握世界领先的ICT技术，他们十分珍惜学习机会，立志为南中友好做出自己的贡献。

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