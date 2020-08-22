中国驻南非使馆临时代办敦促南警方高层加大保护旅南侨胞力度

人民网约翰内斯堡8月22日电 （王磊）8月21日，中国驻南非使馆李南临时代办约见南国家警察总监斯托里上将，就近期频发针对在南中国公民严重暴力案件提出严正交涉。南国家警察副总监穆法兹中将、南非华人警民合作中心主任李新铸和相关受害人亲友代表等陪同会见。

李南强调，目前南非犯罪率持续攀升，加之新冠肺炎疫情依然肆虐，社会治安形势十分严峻，特别是近期接连发生针对在南中国公民的严重暴力案件，引起了广大在南中国公民的严重关切和极大愤慨。使馆对此高度关注，对凶犯的暴行予以强烈谴责。

李南敦促南警方高层认真听取并充分理解相关受害人家属和广大在南中国公民的关切和感受，动用警方一切可以调动的力量，进一步加大案件侦办力度，争取尽快抓捕并严惩犯罪嫌疑人，早日让正义得到伸张，以积极回应广大旅南中国公民的迫切诉求，让受害人家属得到及时抚慰。

李南指出，当前中南两国关系紧密，双方在经贸人文等各方面交往十分密切。但当前急剧攀升的犯罪率和严峻的治安形势，对南非整体营商环境和国际形象造成了极其负面的影响，加之当前新冠肺炎疫情还在持续，这些都严重打击了投资信心，也严重抵消了南非政府推动经济复苏的努力。请斯托里上将向南非政府高层明确转达使馆和广大在南中国公民的严重关切和强烈呼吁，切实采取有效措施，严厉打击各种严重暴力犯罪，有效改善社会治安形势，切实保护在南中国公民和机构的正当合法权益。

李南对南警方高层长期以来对南非华人警民合作中心的支持表示感谢，希望在相关法律框架下，继续加强双方的合作和联系，充分发挥警民联防安全机制作用，携手共建“平安社区、平安城市、平安南非”。

李南表示，驻南非使馆高度重视并全力支持两国警务执法合作，在已有合作成果的基础上，愿就助力南警方刑侦学院建设、加强高层互访、人员互鉴培训、打击跨国犯罪等方面，进一步加强沟通、密切合作。同时，为支持南警方抗疫工作，驻南非使馆将会同中国警方和在南侨团，继续向警方捐赠相关防疫物资并提供力所能及的帮助。

斯托里上将就近期多名中国公民不幸遇害深表哀悼，向受害人家属致以诚挚慰问。他表示，衷心感谢受害人家属和广大在南中国公民对他本人和警方的信任，十分钦佩在南中国公民对南非社会经济的重要贡献，他本人曾多次访华，深切感受到了两国人民的真挚友情，对受害人家属和广大在南侨胞的关切和悲痛感同身受。南警方对近期中国公民遇害案高度重视，已将相关案件督办等级提升至最高层级，责成分管刑侦的副总监亲自督办跟进，及时通报侦办进展，力争早日破案并将犯罪分子绳之以法。就近期发生的多起中国公民被绑架等严重暴力案件，将引入国际警务合作和“72小时应急反应”机制，加强情报网络分析研判力度，切实遏制此类案件高发势头。对华商频遭不法警员敲诈勒索的案件，将指派内部调查部门迅速核实跟进，会同南非华人警民合作中心搜集固定相关证据，严厉惩处警队中的害群之马，并对相关受害商户提供法律援助。

斯托里上将表示，南非华人警民合作中心积极参与社区警务建设，对构建平安社区、平安南非作出了突出贡献，将一如既往继续支持警民合作中心发挥积极作用。希望警民合作中心进一步加强与南警方和当地社区警务论坛的联系，积极协助警方梳理排查案件线索，广泛开展警民联防联控，并诚挚邀请警民合作中心加入警方“创建平安城市”机制，携手提升预防打击犯罪的能力和水平。

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