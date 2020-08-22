中国新冠灭活疫苗临床三期试验在阿根廷启动

人民网布宜诺斯艾利斯8月21日电（记者姚明峰）当地时间8月21日，中国生物新冠灭活疫苗国际临床试验（III期）在阿根廷举行启动仪式。驻阿根廷大使邹肖力，阿根廷卫生部长加西亚、中阿两国药企负责人等参加活动。

据悉，由中国国药集团中国生物研制生产的全球首个新冠灭活疫苗于8月13日获得阿根廷卫生部下属国家食品药品及医疗技术管理局（ANMAT）临床试验批件，中方将和阿根廷埃里亚公司合作，共同推动上述疫苗在阿根廷国际临床试验（III期）进程。启动仪式上，阿根廷代表向国药集团中国生物颁发了新冠灭活疫苗临床试验批准证书。

邹肖力大使指出，中国研发的首个新冠灭活疫苗在阿根廷临床试验正式启动，这是两国和两国人民盼望已久的大事，是中阿抗疫合作的重要里程碑。感谢阿根廷政府对中国企业的信任和对双方开展疫苗合作的大力支持。疫苗合作是中阿抗疫合作又一个新成果、新起点，我们终于迎来了战胜新冠肺炎疫情的黎明曙光。

阿根廷卫生部长加西亚对阿中两国开展疫苗合作的良好意愿表示感谢，并指出推进新冠疫苗成功研发是人类共同的成果，阿方十分高兴国药集团选择同阿根廷合作，并已快速批准国药集团疫苗在阿根廷临床试验。阿根廷在医药领域拥有技术能力和专业公司，阿方有信心和中方合作早日取得积极进展，帮助两国人民克服艰难时期，早日使用疫苗摆脱疫情。

(责编：刘洁妍、杨牧)