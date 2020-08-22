原标题：王毅：美方不仅自己不守法，还要单边制裁守法的国家，荒唐透顶

新华社海口8月21日电（记者岳夕彤）国务委员兼外长王毅21日在海南保亭同巴基斯坦外长库雷希举行第二次中巴战略对话后共同会见记者时说，美国要求联合国安理会启动对伊朗“快速恢复制裁”机制纯属无理取闹。

王毅在回答有关提问时说，当年美国政府既然已经代表美国正式签署伊朗核问题全面协议，就承担了遵守这份协议的国际责任。不管政府是否换届，美国都有义务予以遵守，这是国际法的常识。如果美方对自己签署的协议也要出尔反尔，试问还有哪个国家敢同美国签署协议？美方单方面退出伊核协议的做法已经遭到了国际社会的普遍反对。

王毅说，今天，已经退出伊核问题全面协议的美国，竟然又要回来行使协议赋予当事方的权利，要求启动“快速恢复制裁”机制，谁不同意就单边制裁谁，这一做法更是蛮不讲理。试问世界公理何在？国际法权威何在？美国的信誉何在？美方只考虑一己私利，对国际法合则用、不合则弃，不仅自己不守法，还要求其他国家也不守法，甚至还扬言要制裁守法的国家。天底下哪有如此荒唐的逻辑？

王毅说，任何国际协议都是各方经过协商、相互妥协的产物。中方注意到有的国家认为伊核协议对地区安全形势关注得不够。鉴此，中方已经提出了有益的建议，那就是，在坚定维护伊核协议有效性和权威性的前提下，另辟一个多边对话平台，各方均可提出自己的关切，就维护地区和平稳定形成新的共识。我愿重申，中方这一建议仍然有效。

王毅强调，在核不扩散问题上，中方历来主张要建立一个无核世界。中方的核政策在有核国家中是最为进步的，对自身的要求也是最为严格的。中方呼吁核大国首先在建设无核世界进程中发挥表率作用，中方也愿意为此继续发挥建设性作用。

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