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我第23批赴刚果（金）维和部队218名官兵荣获联合国“和平荣誉勋章”

2020年08月22日09:01  来源：人民网-国际频道
 
部队指挥长侯勇为荣获司令嘉奖官兵颁发奖章证书 （王玺摄）
部队指挥长侯勇为荣获司令嘉奖官兵颁发奖章证书 （王玺摄）

人民网阿布贾8月21日电（姜宣、王玺、郭晓宁、何舜、陈仕现） 20号上午，中国第23批赴刚果(金)维和部队隆重举行授勋仪式，部队218名官兵全部被授予联合国和平荣誉勋章。我驻驻刚果（金）大使馆发去贺信。

由于疫情影响，授勋仪式分别在工兵分队和医疗分队各自营区同步举行。 维和部队指挥长侯勇为荣获司令嘉奖的官兵颁发嘉奖证书，各中队先后进行了擒敌拳、刺杀操、格斗术等科目表演，分队还结合任务区安全形势，进行了抓捕行动演示；医疗分队自导自演的舞蹈《自豪吧，中国蓝盔》，展现了官兵们奋战维和一线的崇高使命情怀。

我第23批赴刚果（金）维和部队由175人的工兵分队和43人的医疗分队组成，计划9月中旬完成维和任务返回祖国。据悉，自去年9月底部署到任务区以来，工兵分队官兵们克服武装冲突频发、疫情肆虐等困难，高标准完成51项工程任务，构筑维护道路60多公里、销毁各类弹药1700余枚、吊运集装箱257个，参与人道主义行动30余次；医疗分队出色完成卫勤保障、伤员后送、疫情防控等任务，疫情中接诊新冠疑似病例近30例，后送危重疑似病例8例，提出的多项防控诊疗优化建议，被联合国刚果（金）稳定团采纳，并推广到任务区各国维和部队。

医疗分队孙延荣队长为官兵授勋（王玺摄）
医疗分队孙延荣队长为官兵授勋（王玺摄）
(责编：刘洁妍、杨牧)
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