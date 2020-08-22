获奖选手

人民网墨西哥城8月21日电（记者刘旭霞） 当地时间8月21日，第13届“汉语桥”世界中学生中文比赛墨西哥赛区举行颁奖仪式。受疫情影响，今年的颁奖仪式采取小规模线下颁奖与线上直播活动的形式召开，墨西哥城孔子学院院长周玲燕到场为获奖选手颁发荣誉证书及奖品。

此次主题为“追梦中文，不负韶华”的“汉语桥”比赛由孔子学院总部主办，中国驻墨西哥大使馆和墨西哥城孔子学院协办。参赛选手们通过命题演讲、才艺展示等环节呈现线上精彩表演。舞姿蹁跹的“落花”舞，古色古香的中国画、曲调悠扬的葫芦丝，以及学生自己填词改编的中国歌曲，展示出了墨西哥学生对中华传统文化的深切热爱。

获得冠军的萨曼塔·帕切科在发表获奖感言时说，三年前的中国行让她深深地爱上了中国、爱上了汉语和中国文化，感谢有像朋友一样的老师对学生们的谆谆教诲，去中国留学成为了她的梦想。同时，作为本届大赛特别奖励名额，15岁的玛丽亚·齐奥也将以第二名的身份代表墨西哥参加全球总决赛。

周玲燕表示，参赛选手们克服线上教学带来的种种不便，适应了新的教学方式继续坚持汉语学习，希望他们将来为中墨关系发展贡献自己的力量。

中国驻墨西哥使馆教育组负责人吴小燕表示，学好汉语不仅是加强语言沟通的桥梁，更是增进中墨人民之间相互理解和交流的希望之桥，希望选手们把学习中文与自己未来的事业发展结合在一起，成为促进中墨两国交流的使者，推动两国关系的进一步发展。

获奖选手和家长与墨西哥城孔子学院的老师合影

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