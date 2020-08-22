原标题：受控欺诈、洗钱 班农拒认罪

美国白宫前首席战略师斯蒂芬·班农20日被捕，受控在修建美国与墨西哥边境墙的众筹项目中涉嫌欺诈与洗钱。

班农拒绝认罪，缴纳保释金后离开法院。特朗普回应称，不了解那个项目，也很久没和班农打交道。

【坚称为了修墙】

当地时间20日7时左右，班农被美国邮政检验局执法人员从距离康涅狄格州海岸不远的一艘豪华游艇带走，而后以视频连线方式出席曼哈顿一家联邦法庭听证，拒绝就欺诈和洗钱指控认罪。

画面显示，班农戴白色口罩，双手戴手铐，坐在椅子上，前后晃动身体。

保释金定为500万美元。班农获准保释后离开法院，摘下口罩面对摄像机招手并微笑，随后钻进车里。他高声说，自身遭遇是因为有人想要阻止修墙的人。

班农、律师及其发言人均未就案件详情回应媒体提问。

3名同案被告为“我们筑墙”项目发起人布赖恩·科尔费奇、一家能量饮料企业老板安德鲁·巴多拉托和蒂莫西·谢伊。4人均受控欺诈与洗钱，两项罪名的最高刑期均为20年。

科尔费奇38岁，从美国空军退役，服役期间在伊拉克遭遇的一次迫击炮袭击中失去双腿。“我们筑墙”自称希望帮助美国总统唐纳德·特朗普在美墨边界修筑一道“又大又美”的屏障，筹得资金超过2500万美元，捐款人数以千计。“我们筑墙”承诺，所筹资金百分百用于修墙。

美联社报道，“我们筑墙”所列参与人员包括前堪萨斯州州务卿克里斯·科巴克、美国黑水公司创始人埃里克·普林斯和共和党籍前联邦众议员汤姆·坦克雷多。这些人没有出现在检方起诉名单中。

【受控中饱私囊】

依据检方20日提交的文件，“我们筑墙”所筹款项中，大量资金流入个人腰包。其中班农拿走超过100万美元，用于个人开支和付钱给科尔费奇。

“我们筑墙”对外宣称科尔费奇不会收取钱款，但班农与其余两名被告不仅向科尔费奇先行支付10万美元，还每月额外支付2万美元。

起诉书写道，被告利用虚假发票、虚构供应商合同和非营利组织掩盖资金转移。科尔费奇还向捐款人发送邮件，希望他们从他经营的一家咖啡店买咖啡，因为这是他“维持一家人生计与住房”的唯一依靠。

然而，从资金流向看，科尔费奇个人获得35万美元，部分用于购买船只、豪华汽车、高尔夫球车、珠宝以及支付房屋翻修、整容、个人税款和信用卡账单。

起诉书写道，一些捐款人写信给科尔费奇，说他们虽然没钱并且不信任在线众筹，但愿意相信科尔费奇。科尔费奇也不断重申，所筹资金将悉数用于修墙。

巴多拉托和谢伊所获资金用于旅行和购物。4人大约在2019年10月知晓可能已被联邦机构调查，采取更多手段掩盖洗钱。

美联社报道，“我们筑墙”在线众筹2018年12月发起，第一周就筹得大约1700万美元，引起筹款平台警觉。平台威胁返还资金至捐款人，除非资金能够转移至合法的非营利组织。班农及其控制的非营利组织此时被引入，谢伊的空壳公司同样介入。

【特朗普“不知情”】

班农被捕后，特朗普迅速与他和“我们筑墙”划清界限。

特朗普说，他对这一项目“一无所知”。“我说过，这是政府的事儿，不是私人的。我觉得这（一项目）听起来就是在卖弄。”另外，他为班农感到遗憾，他已经很久没和班农打交道。

美国司法部长威廉·巴尔说，他数月前知晓关联班农的调查。巴尔没有说明特朗普是否知晓调查。

美国邮政检验局纽约办公室负责人菲利普·巴特利特说，这一案件将对其他诈骗犯起到警示作用，没人能够凌驾于法律之上，不论是残疾退役军人还是富裕政治战略师。

班农66岁，曾出任特朗普竞选团队负责人，被认为是特朗普2016年胜选的主要功臣之一。特朗普当选后，班农出任白宫首席战略师、总统高级顾问，2017年8月遭解职。

班农持右翼立场，以前常以他经营的布赖特巴特新闻网为平台，鼓吹白人至上主义，反对多元文化，强调捍卫所谓“西方价值观”。他现在主持一挡亲特朗普的播客节目“战情室”，起诉书发布前一天还邀请科尔费奇作为嘉宾出席节目。

特朗普多名幕僚受到检方起诉，包括原竞选团队政治顾问罗杰·斯通、前国家安全事务助理迈克尔·弗林以及前竞选团队负责人保罗·马纳福特。（陈立希）（新华社专特稿）

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