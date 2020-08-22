原标题：美邮政局长说邮政部门能安全及时投递邮寄选票

新华社华盛顿8月21日电（记者徐剑梅 孙丁）美国邮政局局长路易斯·德乔伊21日说，今年大选投票时美国邮政部门完全有能力安全、及时地投递邮寄选票。

德乔伊当天在美国国会参议院国土安全和政府事务委员会听证会上说，他支持公众通过邮寄选票的方式投票，邮政部门能够确保清点和投递在11月3日大选投票日前7天寄出的选票，他对此“极具信心”。

不过，德乔伊表示，他没有恢复已被移除的邮箱或邮件高速分拣机的计划，目前尚不能就如何确保邮寄选票准时送达向国会提供详细方案。

据美国媒体报道，支持总统特朗普的德乔伊近期对多年亏损的美国邮政系统进行改革，其中包括减少邮递员加班时长、推行新的邮件分拣和投递政策等。一些地区的邮箱和邮件分拣机被移除，引发美国朝野对邮递速度放慢、邮寄选票的投递受影响的担忧。由于特朗普多次批评邮寄投票“不准确”“具欺骗性”，民主党人指责特朗普故意打压美国邮政，以阻碍公众邮寄投票。特朗普和德乔伊均予以否认。在各方压力下，德乔伊18日宣布在大选投票日前停止所有邮政改革措施。

受新冠疫情影响，今年美国两党总统预选阶段多州邮寄投票比例激增，普遍预期今年大选的邮寄投票选民人数将达美国历史最高水平。民调显示，共和党选民更倾向于现场投票，而民主党选民因疫情原因更倾向于邮寄投票。如果邮寄选票数量足够庞大，有可能逆转现场投票结果。但邮寄选票的清点统计预期需要更多时间，或令大选结果难以在选举夜出炉。

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