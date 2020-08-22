谭德塞：希望新冠疫情两年内结束

新华社日内瓦8月21日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞21日表示，希望新冠大流行在两年内结束，但前提是在抗疫过程中能实现国家层面和国际层面的团结协作。

谭德塞当天在记者会上表示，1918年暴发的西班牙流感大流行肆虐了约两年。与1918年相比，如今全球化的世界紧密相连，新冠病毒因此在全球迅速传播，“但如今我们拥有更先进的科技和知识来遏制新冠病毒”。他表示，希望新冠大流行能在两年之内结束，但前提是在抗疫过程中能实现国家层面和国际层面的团结协作，这是充分利用包括疫苗在内的疫情应对工具的关键因素。

谭德塞对那些新冠确诊病例数目前呈下降趋势的国家提出警示，“（抗疫）进展并不意味着胜利”。在有效疫苗正式问世之前，任何国家都无法安然无恙。因此，各国迅速发现和预防集群性传播、防止社区传播、出台新的限制措施显得至关重要。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗认为，大流行病总会对人们生活的方方面面造成重大影响。在拯救生命的同时，还需顾及人们的生计和经济发展。就新冠疫情而言，目前仍处于大流行早期阶段，抗疫之路仍然漫长。因此，必须持续抑制病毒，尽可能减少感染，并保证其他基本医疗服务在疫情期间得以维持，这样才能拯救更多生命。

世卫组织卫生紧急项目负责人瑞安表示，必须认真对待疫情，全力遏制病毒并降低病亡率，在最终研发出疫苗之前学会与病毒共存。“我们一定能撑过新冠疫情。”

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